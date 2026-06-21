Segunda vuelta en Colombia: Petro denuncia irregularidades en la votación

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció irregularidades en el balotaje de las elecciones presidenciales que se realiza este domingo y que enfrenta al oficialista Iván Cepeda con el candidato de la ultraderecha, Abelardo De La Espriella.

Las dos denuncias las hizo a través de su cuenta de X, red social en la que el jefe de Estado es bastante activo.

Al hacer una de las acusaciones, citó un tuit que decía: "ATENCIÓN | ¿Por qué están entregando estos tarjetones así marcados en el cuadro del voto en blanco? Hay denuncias de Nariño, Valle del Cauca y Córdoba, entre otros departamentos. Esto debe atenderse urgente (sic)". Ante ese mensaje, Petro tuiteó: "En las zonas de mayor votación de un candidato, previamente han marcado la casilla del voto en blanco sin la voluntad del elector".

La votación de su hijo: la otra denuncia de Petro

La otra denuncia del Presidente tuvo que ver con la experiencia electoral de su hijo, quien vive fuera de Colombia. "Mi hijo Andrés Petro que vive en el exterior se acercó a votar a su mesa y descubrió que ya había una señora votado por él. Le permitieron votar pero el cónsul le dijo que eso estaba sucediendo mucho y que antes no sucedía tanto", escribió y cerró: "Debe aumentar la vigilancia de testigos en el exterior".

Esa denuncia de Petro contó con variadas respuestas, incluida la de la cuenta oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia, que infirió: "En el exterior los jurados son designados directamente por los cónsules".