Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda competirán por ser el próximo presidente de Colombia.

Este domingo, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia definirá al sucesor de Gustavo Petro. Los dos candidatos que llegaron con chances al 21 de junio son el ultraderechista Abelardo De La Espriella, que se impuso en la primera vuelta con un 43,8% de los votos, y el izquierdista Iván Cepeda, segundo con un 41%. Y según la última encuesta de AtlasIntel, hay un favorito.

De acuerdo a este sondeo, de la Espriella se impondría con el 50.9% frente al 43.1% que obtendría Cepeda. El voto en blanco ascendería al por ciento. Mientras que el no sé y el voto nulo o personas que no van a votar obtuvieron el 2.2% y el 0.7%, respectivamente.

El relevamiento incluyó una segunda pregunta: "¿Por quién votarás en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales?" (Votos válidos). Al excluir a los indecisos y los votos nulos, la proyección se ajusta de la siguiente manera: Abelardo de la Espriella: 52.4%, Iván Cepeda: 44.4% y voto en blanco: 3.1%. Y si se tiene en cuenta la serie temporal de la intención de voto, que arrancó en enero de este año, de la Espriella partió del 44,2 por ciento y Cepeda del 34,9.

AtlasIntel fue la encuestadora más precisa en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia

En cuanto a los cruces demográficos, la intención de voto en el cara a cara muestra brechas muy marcadas según la edad, la región y el nivel educativo de los encuestados.

Brecha generacional: Iván Cepeda domina de forma contundente en el segmento de 18 a 24 años con un 68.2% de intención de voto, frente a un escaso 24.4% de Abelardo de la Espriella. Sin embargo, la tendencia se invierte drásticamente a medida que avanza la edad: en el grupo de 63.9% de apoyo, mientras que Cepeda cae al 29.4%. Nivel educativo: De la Espriella saca su mayor ventaja entre la población con educación primaria (55.4%) y secundaria o media (60.0%). En contraste, Cepeda lidera entre quienes tienen educación superior con un 49.4% (frente al 43.5% de su rival). Geografía electoral polarizada: Los bastiones de De la Espriella se ubican en la Región Central (64.9%) y en la Amazonía y Orinoquía (59.0%), mientras que Cepeda lidera con comodidad en la región Pacífica (55.5%), seguida por la región Caribe (51.4%) y Bogotá D.C. (49.7%). Nivel de ingresos familiares: De la Espriella muestra un crecimiento sostenido a mayor nivel de ingresos, logrando su punto más alto en los hogares que perciben más de $4.000.000 (60.4%). Cepeda, por su parte, encuentra su mejor nicho en el rango medio-bajo de $750.000 a $1.500.000, donde alcanza el 49.9%.

Niveles de rechazo

Ante la pregunta: “Entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, ¿a cuál de ellos rechazas más como posible presidente de Colombia?”, la medición general arrojó que Iván Cepeda tiene un rechazo mayor (50.7%) que Abelardo de la Espriella (43.2%). El 6.1% restante indica que los rechaza a ambos por igual.

Al analizar los cruces demográficos del rechazo, se observan dinámicas consistentes con la intención de voto:

Por edad : El rechazo hacia De la Espriella es altísimo entre los jóvenes de 18 a 24 años (62.1%). En el sentido opuesto, el rechazo hacia Iván Cepeda escala hasta el 60.6% en los adultos de 60 a 100 años.

: El rechazo hacia De la Espriella es altísimo entre los jóvenes de 18 a 24 años (62.1%). En el sentido opuesto, el rechazo hacia Iván Cepeda escala hasta el 60.6% en los adultos de 60 a 100 años. Por región : El anticomunismo o rechazo hacia Cepeda es crítico en la Región Central (60.7%) y alcanza un techo drástico en la Amazonía y Orinoquía con un 70.7%. Por el contrario, la resistencia hacia De la Espriella se concentra en Bogotá D.C. (52.7%) y la región Pacífica (51.4%).

: El anticomunismo o rechazo hacia Cepeda es crítico en la Región Central (60.7%) y alcanza un techo drástico en la Amazonía y Orinoquía con un 70.7%. Por el contrario, la resistencia hacia De la Espriella se concentra en Bogotá D.C. (52.7%) y la región Pacífica (51.4%). Fidelización del voto pasado: El análisis muestra que el rechazo está muy consolidado en los bloques tradicionales: el 83.0% de quienes votaron por De la Espriella en primera vuelta rechazan a Cepeda, y el 82.7% de los votantes de Cepeda rechazan a De la Espriella. Los votantes de Sergio Fajardo se inclinan a rechazar más a De la Espriella (36.9%) que a Cepeda (27.0%), pero un significativo 36.2% afirma rechazar a ambos por igual.

Elecciones presidenciales en Colombia: ¿Qué tan confiables son las encuestas?

Como con todas las encuestas, conviene tomar estos datos con cautela, aún más porque los sondeos fueron muy imprecisos en la primera vuelta. Aunque también es cierto que Atlas fue la encuestadora más precisa en aquella oportunidad.