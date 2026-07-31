Prestación por Desempleo de ANSES: cuánto se cobra en agosto 2026

Empleo ANSES: calendario de pagos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los montos de la Prestación por Desempleo que se abonarán durante agosto de 2026, luego del incremento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

El beneficio está destinado a trabajadores en relación de dependencia que perdieron su empleo por causas ajenas a su voluntad y busca brindar una asistencia económica mientras atraviesan la búsqueda de una nueva oportunidad laboral.

Cuánto se cobra por la Prestación por Desempleo en agosto de 2026

Con la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que desde agosto asciende a $376.600, también se modificaron los límites de la prestación. De acuerdo con la normativa vigente:

Monto mínimo: $188.300 (50% del SMVM).

$188.300 (50% del SMVM). Monto máximo: $376.600 (100% del SMVM).

El importe que recibe cada beneficiario se calcula sobre el 75% de la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante los seis meses previos al cese laboral, respetando siempre los topes mínimo y máximo establecidos.

Desempleo ANSES el monto que se cobra

Quiénes pueden acceder al beneficio

La Prestación por Desempleo está dirigida a trabajadores comprendidos por la Ley de Contrato de Trabajo que hayan quedado sin empleo por causas no imputables a ellos. Entre las situaciones contempladas se encuentran:

Despido sin causa.

Finalización de un contrato a plazo fijo.

Otras causales previstas por la legislación laboral.

Además, para acceder al beneficio es necesario cumplir con los requisitos de aportes establecidos por ANSES y presentar la solicitud dentro de los 90 días hábiles posteriores a la finalización de la relación laboral.

ANSES cuándo pagan prestación por desempleo

ANSES: cómo solicitar la Prestación por Desempleo

El trámite puede realizarse de manera online a través de Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Durante la gestión será necesario presentar la documentación que acredite la finalización del vínculo laboral, como el telegrama de despido, la carta documento o el contrato vencido, según corresponda.

Quienes prefieran realizar el trámite de forma presencial también podrán solicitar un turno para ser atendidos en una oficina del organismo.

Cómo se define el monto a cobrar

Una vez presentada la documentación, ANSES evaluará si el solicitante reúne los requisitos para acceder al beneficio. En caso de aprobación, el organismo determinará el monto que percibirá el trabajador de acuerdo con su historial salarial, respetando el piso de $188.300 y el tope máximo de $376.600 vigentes para agosto de 2026.

Calendario de pagos de julio

Las fechas de cobro para la Prestación por Desempleo son las siguientes: