Hay una rutina de ejercicios para adultos mayores que te ayuda a recuperar el equilibro y prevenir caídas. Es perfecta para practicar en casa todos los días, dedicándole un mínimo de 10 minutos, para evitar accidentes y mejorar la movilidad, coordinación y fuerza.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada tres personas mayores de 70 años sufre al menos una caída al año. Por esta razón, es muy importante la práctica constante de ejercicios recomendados por fisioterapeutas para prevenir caídas en la adultez, ya que una simple caída puede desencadenar problemas de salud más graves.
"Ayer vi cómo una mujer mayor se cayó en la calle. Y no, sola no se pudo levantar. Es triste ver cómo pierdes tu independencia, más conociendo que hay acciones que cambian todo. Esta rutina es para la estabilidad y el equilibrio. Y claro, evitar las caídas y fracturas que no son accidentes, porque tú sí tienes el control", cuenta Sofi La Fisio, fisioterapeuta que comparte sus mejores rutinas en las redes sociales.
Rutina de 10 minutos para adultos mayores: mejora el equilibrio y previene caídas
Ejercicio 1
Parate con los pies separados al ancho de caderas, sosteniéndote con un palo. Podés usar un bastón o un escobillón si no tenés un palo. Lo que tengas en casa, pero que te ayude a sostenerte. Primero parate sosteniéndote del palo y luego levantá uno de los pies, por ejemplo el derecho, llevándolo hacia tu pie izquierdo. Repetí varias veces. Luego, hacé lo mismo con los pies contrarios.
Ejercicio 2
Hacé exactamente lo mismo, pero en vez de un lado al otro, llevando un pie de atrás hacia adelante. Repetí lo mismo con el otro pie. Hacé varias repeticiones.
Ejercicio 3
Sostené el palo delante tuyo con los dos pies juntos. Quedate parada en uno de tus pies, mientras extendés el otro hacia adelante y luego hacia el costado. Repetí con el pie contrario. Varias repeticiones con los dos pies.
Ejercicio 4
Sostenete del palo y separá los pies, uno adelante y otro hacia atrás, los dos apuntando hacia el frente. Balanceate de atrás hacia adelante con todo el cuerpo, varias veces.