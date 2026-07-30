La Rioja cerró las vacaciones de invierno con un 90% de ocupación y recuperó niveles prepandemia

El turismo en La Rioja finalizó el receso invernal con un balance positivo al registrar un promedio del 90% de ocupación hotelera, con jornadas de ocupación plena en distintos destinos de la provincia. Desde la Cámara Provincial de Turismo destacaron que los resultados permitieron recuperar los niveles de actividad previos a la pandemia.

Carlos Francés, vocal de la Cámara Provincial de Turismo e integrante de la Comisión de Agencias de Viajes de La Rioja, aseguró que el movimiento turístico durante las dos semanas de vacaciones superó las expectativas y estuvo acompañado por herramientas provinciales destinadas a incentivar el consumo y fortalecer la actividad económica.

Francés señaló que el promedio de ocupación alcanzó el 90% durante el receso, con establecimientos que incluso llegaron al 100% de su capacidad en algunos días.

El dirigente explicó que estos indicadores reflejan una recuperación de la actividad turística provincial y permiten volver a niveles similares a los registrados antes de la pandemia.

Los Chachos en la actividad turística

Entre los factores que favorecieron el movimiento económico, Francés destacó la implementación de los Chachos, la herramienta impulsada por el Gobierno de La Rioja para incentivar el consumo interno.

Según afirmó, esta política permitió sostener la actividad comercial en un contexto económico complejo y fortaleció el gasto de quienes eligieron recorrer la provincia durante las vacaciones.

Además, estimó que cada visitante desembolsó un promedio superior a 100.000 pesos por día, generando un impacto directo sobre hoteles, restaurantes, comercios y prestadores turísticos.

Talampaya, uno de los principales atractivos

En cuanto al origen de los visitantes, el representante de la Cámara Provincial de Turismo indicó que no se registró un movimiento significativo de turismo interno y remarcó que el Parque Nacional Talampaya volvió a consolidarse como uno de los principales motores del sector.

Según explicó, el atractivo concentra una importante afluencia de visitantes provenientes de la provincia de San Juan y continúa siendo uno de los destinos más elegidos del norte argentino.

Preocupación por la caída del turismo de jubilados

Pese al buen desempeño registrado durante las vacaciones, desde el sector turístico manifestaron preocupación por la fuerte disminución del turismo de jubilados, un segmento que históricamente garantizaba actividad durante gran parte del año.

Francés sostuvo que La Rioja perdió alrededor del 55% de ese mercado, lo que impacta especialmente fuera de las temporadas altas y representa uno de los principales desafíos para la actividad turística provincial en el actual contexto económico.