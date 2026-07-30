Mariana Brey quiso defender lo indefendible y dijo la peor burrada posible sobre la crisis: "Comer"

Mariana Brey quiso defender lo indefendible y dijo la peor burrada posible sobre la crisis.

Mariana Brey quedó en el centro de la polémica tras realizar una serie de declaraciones en Carnaval Stream mientras defendía la gestión de Javier Milei. La periodista sostuvo que comer carne "cada tres días" no puede considerarse una situación de "hambre" y diferenció ese escenario del de las personas que viven en la indigencia

Durante el debate, Mariana Brey rechazó que la imposibilidad de consumir carne todos los días pueda equipararse con el hambre y sostuvo que ese concepto corresponde únicamente a situaciones de extrema vulnerabilidad. "Comer carne cada tres días no es tener hambre, disculpame", afirmó.

Luego amplió su postura y comparó los hábitos alimenticios con otros países. "Decime en qué país del mundo la gente come carne de lunes a viernes. Andá a Europa. ¿Dónde se come carne de lunes a lunes? Hambre es otra", expresó.

Mariana Brey quiso defender lo indefendible y dijo la peor burrada posible sobre la crisis.

Para la periodista, el hambre está asociado exclusivamente a quienes no logran acceder a ningún alimento. "Hambre es el que revuelve la basura, porque ese sí realmente no come", agregó.

Qué respondió sobre los jubilados que cobran $300.000

En otro tramo del intercambio, en la mesa le preguntaron si una persona que percibe 300.000 pesos por mes puede considerarse que pasa hambre. "Tiene que ganar más. Y si es un jubilado, vive en una casita, muy pobre, o no, o tiene una familia que lo ayuda. Es otra la situación. Si no, mezclamos todos los temas. El hambre con el jubilado...", respondió Brey y agregó: "Si vos comés carne cada tres días, eso no es hambre. Hambre es no comer, es revolver la basura. Eso es hambre".