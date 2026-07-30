Otro golpe a la Cultura: qué hizo el gobierno de Milei con el Coro Nacional de Niños

Coro Nacional de Niños fue eliminado por el gobierno de Javier Milei.

El Gobierno libertario dispuso la disolución del Coro Nacional de Niños a través del Decreto 687/2026 y así se eliminó al ensamble vocal con rango oficial que formaba parte del esquema cultural del Estado nacional desde 1967. La medida -que lleva la firma del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Diego Santilli- redefine la estructura de los organismos de la Secretaría de Cultura.

La normativa modifica el Decreto 8557 que dio origen al cuerpo musical casi seis décadas atrás; con la nueva redacción, el Gobierno quitó al conjunto infantil del organigrama estatal y preservó únicamente al Coro Polifónico Mixto. En paralelo, la resolución encomienda a la cartera de Cultura la creación de un espacio de "Formación Artística destinado a niños y adolescentes" enfocado en la instrucción y la difusión cultural.

A pesar de encomendar el diseño de esta nueva iniciativa pedagógica, el texto oficial publicado en el Boletín Oficial no precisa las pautas de funcionamiento, los recursos presupuestarios asignados ni la modalidad de alcance que tendrá el proyecto. Tampoco se brindaron precisiones respecto a la situación laboral y artística de los coreutas, educadores y personal técnico que integraban hasta el momento la histórica agrupación infantil, dejando abierta la incógnita sobre la continuidad de su plantel.

Coro Nacional de Niños: casi seis décadas de historia

Fundado a fines de la década del 60, el Coro Nacional de Niños surgió como una iniciativa oficial orientada a impulsar la práctica vocal en la infancia y acercar el repertorio coral a diversos escenarios del territorio argentino. Con cerca de seis décadas de rodaje, el conjunto consolidó una sólida presencia institucional a partir de su participación en presentaciones en vivo, encuentros especializados y colaboraciones junto a elencos y orquestas de jerarquía.

Coro Nacional de Niños.

En materia estética, la agrupación abordó programas sin instrumentos, piezas para orquesta y coro, y literatura musical de cámara, articulando estas producciones con tareas pedagógicas enfocadas en el entrenamiento vocal temprano. Su conducción estuvo marcada por largos períodos de gestión: Vilma Gorini de Teseo lideró la formación desde sus primeras etapas hasta 2009, año en que María Isabel Sanz tomó la dirección para dar continuidad a la línea de trabajo del organismo.