Majul no sabe dónde meterse después de lo que reveló Rial sobre él: "Alguna vez"

Majul no sabe dónde meterse después de lo que reveló Rial sobre él.

Jorge Rial apuntó con dureza contra Luis Majul luego de las polémicas declaraciones del periodista sobre la situación económica y el consumo de la población. Desde C5N, el conductor recordó la relación profesional que mantuvo con Majul y le pidió que revisara sus dichos.

"Sos un hijo de puta", lanzó Rial al comienzo de su intervención, visiblemente molesto por las declaraciones de Majul. Luego, apeló al vínculo que ambos mantuvieron durante años para cuestionar la postura del periodista. "Luis, con todo el respeto que te tuve alguna vez, lo que acabás de hacer...", expresó Rial, antes de recordar que Majul fue su editor y que durante un tiempo fue uno de sus primeros invitados en La Cornisa. "Por el cariño que nos tuvimos alguna vez, la relación. Fuiste mi editor, yo siempre era el primer invitado a La Cornisa", señaló.

Rial continuó con su crítica y le pidió a Majul que volviera a mirar el material que había generado su reacción. "Luis, de verdad, mirá otra vez el tape. Mirate otra vez", insistió. En ese sentido, le reclamó que dejara de lado sus actividades y recordara sus comienzos profesionales. "Sentate un cacho, dejá todas las operaciones que estás haciendo en este momento. Soltá el bisturí, soltá los sobres", manifestó.

Luego, Rial apeló a una referencia a la trayectoria de Majul y le pidió que reflexionara sobre el mensaje que estaba transmitiendo en un contexto de crisis. "Fijate lo que le recomendás a la gente que está pasando una situación de mierda", sostuvo.

Majul no sabe dónde meterse después de lo que reveló Rial sobre él.

La última frase de Rial contra Majul

Sobre el final, Rial volvió a cuestionar el cambio que, según su mirada, atravesó Majul a lo largo de su carrera. "Luis, dejate de joder. Alguna vez fuiste progre, hasta casi de izquierda diría yo", concluyó.