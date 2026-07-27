Bianco sobre la visita del FMI: “Nunca trajo nada nuevo para la Argentina”

Este lunes a media mañana, la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva arribó a la Argentina y estará 48 horas en el país. Actualmente, la Argentina es el principal deudor del Fondo con un 34% de las acreencias del organismo. Al respecto, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, dijo que el FMI “nunca trajo nada nuevo para la Argentina”.

“Desde el año ’56 que Argentina ingresa al FMI, en el marco de la revolución fusiladora y hasta el día de hoy, el FMI nunca trajo nada bueno para la Argentina”, explicó Bianco en la conferencia de prensa de este lunes en Casa de Gobierno y agregó: “Entonces no creo que la señora Kristalina Georgieva traiga algo nuevo para la Argentina, el FMI nunca lo trajo”.

La funcionaria del FMI dará una conferencia de prensa este lunes junto al ministro de Economía, Luis Caputo. Luego, se reunirá con el presidente Javier Milei en Casa Rosada y participará de una reunión con todo el Gabinete. El martes visitará Vaca Muerta, en Neuquén, y mantendrá intercambios con trabajadores y empresarios del sector energético. También se reunirá con el titular del Banco Central, Santiago Bausili, y tendrá distintas reuniones con académicos, estudiantes y referentes del sector privado.

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Por otra parte, el ministro bonaerense explicó cuál es la postura del peronismo en relación al Fondo Monetario Internacional. “La posición histórica que tuvo el peronismo respecto del vínculo con el FMI es esa”, en relación a que el organismo “nunca trajo nada nuevo para la Argentina”. “Ese va a ser el marco en el que un futuro gobierno peronista se va a sentar a discutir con el FMI”, cerró.

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Hace algunas semanas, el organismo económico elogió el rumbo económico del gobierno de Milei y apoyó el proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central impulsado por el oficialismo. El organismo multilateral se mostró satisfecho con el programa 2026-2027, en el que Luis Caputo mostró cuáles serán los mecanismos que utilizarán para afrontar las obligaciones financieras totales.

"Celebramos su publicación. Una mayor transparencia y previsibilidad, en torno a la financiación del sector público y la acumulación de reservas, apoyará la confianza del mercado", dijo la vocera del FMI, Julie Kozack. La visita también será un guiño a dicha iniciativa.

Las visitas del FMI

Aunque Argentina es el principal deudor del Fondo con un 34% de las acreencias del organismo, la búlgara nunca había visitado el país durante su gestión, que arrancó en 2019. La última en venir había sido su antecesora, Christine Lagarde, para la Cumbre de Líderes del G20 en Buenos Aires de diciembre de 2018.

Aunque para una visita "bilateral" de la francesa hay que retroceder algunos meses más: a fines de julio de ese año, apenas un mes y medio después de cerrarse el préstamo de 50.000 millones de dólares otorgado al gobierno de Mauricio Macri.