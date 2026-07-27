Los logotipos de Google y YouTube se pueden ver en Davos.

Por Dawn Chmielewski y ​Harshita Mary Varghese

LOS ÁNGELES, 27 jul (Reuters) - NBCUniversal y YouTube de Google han llegado a un acuerdo ‌que permitirá a los ‌suscriptores de YouTube Premium en Estados Unidos acceder al servicio de streaming Peacock y también ampliar su acuerdo de distribución con YouTube TV.

El acuerdo supone la mayor alianza de distribución mayorista de Peacock, lo que permitirá que sus programas originales, como "Love Island U.S.A.", y sus eventos ​deportivos en directo, ⁠incluidos los partidos de la NFL y la NBA, ‌estén disponibles para millones de suscriptores de YouTube ⁠Premium a partir de principios ⁠de 2027.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Esta colaboración pone de relieve el dominio de YouTube en Hollywood. YouTube Premium, un servicio de pago, cuenta con ⁠más de 125 millones de suscriptores en todo ​el mundo, una cifra que eclipsa ‌con creces los 48 millones ‌de Peacock en Estados Unidos.

Peacock acaba de alcanzar la ⁠rentabilidad y está tratando de ponerse al nivel de Netflix, Hulu y Disney+. YouTube Premium ofrece visualización sin anuncios y acceso a música por 16,99 dólares al ​mes.

Ante la ‌moderación del crecimiento del número de suscriptores, las empresas de medios de comunicación han recurrido cada vez más a los paquetes combinados para hacer más atractivos sus servicios, al tiempo que reparten ⁠los costos de captación de clientes entre múltiples ofertas.

El acuerdo también prorroga el contrato de distribución plurianual para emitir las cadenas de televisión de la NBC en YouTube TV, uno de los mayores servicios de televisión de pago de Estados Unidos. El acuerdo se renovó por última vez en octubre ‌de 2025. NBCUniversal no ha revelado la duración del nuevo acuerdo.

Las negociaciones comenzaron hace nueve meses en una reunión entre el presidente de Comcast, Brian Roberts, y el director ejecutivo de YouTube, Neal Mohan, según una persona familiarizada con ‌la situación.

YouTube ha ido más allá de los contenidos generados por los usuarios para convertirse en una fuerza importante en ‌el streaming, atrayendo ⁠a la audiencia lejos de la televisión tradicional y de los servicios de video por ​suscripción. YouTube domina el consumo televisivo, según las clasificaciones de Nielsen.

Con información de Reuters