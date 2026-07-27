El precio del petróleo se desplomó más de un 9% tras la pausa en los ataques entre Estados Unidos e Irán

Los precios internacionales del petróleo registraron una fuerte corrección a la baja este lunes como respuesta inmediata a la interrupción de las hostilidades militares entre Estados Unidos e Irán. La suspensión de los bombardeos llevó la cotización del barril de crudo Brent a desplomarse más de un 9% durante las primeras horas de la jornada, ubicándose momentáneamente por debajo de la barrera de los 90 dólares y tocando mínimos en una semana.

En concreto, el crudo Brent llegó a cotizar este lunes a 87,57 dólares por barril, lo que representó un retroceso del 9,5% respecto del cierre del pasado viernes, alejándose de los picos superiores a los 102 dólares alcanzados el jueves. Por su parte, el barril de West Texas Intermediate (WTI), de referencia para los Estados Unidos y la región, registró una caída superior al 3%, tocando un piso de 82,15 dólares frente a los 88 dólares que había registrado en el pico de la escalada militar.

El alivio en las pizarras financieras se produjo tras la interrupción de las incursiones aéreas norteamericanas, que completaron trece noches consecutivas de bombardeos sobre instalaciones estratégicas en suelo iraní. Durante el fin de semana no se registraron nuevos ataques por parte de las fuerzas de Washington, al tiempo que las autoridades de la República Islámica manifestaron su decisión de abstenerse de ejecutar medidas de retorsión inmediata.

En paralelo, desde Teherán confirmaron la existencia de un intercambio fluido de mensajes con la administración estadounidense para evitar un conflicto de escala regional, si bien advirtieron que la prioridad del gobierno iraní continúa siendo la protección de su población y la defensa de su territorio frente a las operaciones militares norteamericanas.

Luego de haber superado los 102 dólares por unidad el pasado jueves, el crudo Brent anotó un piso intradiario de 87,57 dólares antes de estabilizarse tras la apertura de los mercados neoyorquinos. Con la apertura formal de la rueda bursátil en Wall Street, la tendencia bajista tendió a moderarse parcialmente. El barril de Brent volvió a estabilizarse por encima de la franja de los 90 dólares, recortando su caída diaria al 6%, mientras que el crudo WTI cotizaba en torno a los 84 dólares por unidad, consolidando un escenario de cautela a la espera de definiciones diplomáticas.

Con información de EuropaPress.