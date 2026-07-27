Folklore, electrónica y un retrato del interior del país: la propuesta disruptiva que no te podés perder en CABA

Campo Loop es un proyecto disruptivo e innovador que combina folklore y electrónica.

El proyecto de electrofolclore surero Campo Loop, distinguido con el Premio Mercedes Sosa 2026 al Mejor álbum de folklore alternativo por su trabajo Grito Gaucha/La guerra del barro, iniciará en agosto de 2026 una gira de celebración en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con acceso gratuito. La agenda comprende presentaciones el 1 de agosto a las 23 en el Centro Cultural Matienzo, el 28 de agosto a las 22 en Strummer Bar y el 5 de septiembre a las 23 en Local Support.

La propuesta conceptual de Grito Gaucha sitúa su relato en Amalaya, una franja pampeana afectada por un conflicto denominado la Guerra del Barro. Allí, un colectivo de mujeres emplea el canto como herramienta de resistencia, preservación comunitaria y manifestación colectiva ante la amenaza externa, mientras la narrativa audiovisual contrapone esta masa vocal con las imágenes de un jinete en tránsito y un guitarrista que anticipa un enfrentamiento final.

En el aspecto estrictamente musical, la obra articula un coro femenino al unísono con patrones de música techno y guitarras de tradición milonguera criolla y campera, estructurando una sonoridad que cruza la raíz folclórica con la producción electrónica. Los procesos de producción, mezcla y masterización del material estuvieron a cargo de Matías Chávez Méndez.

Surgido en 2021, el proyecto acumula reconocimientos en el ámbito audiovisual: además del galardón en los Premios Mercedes Sosa, la obra fue seleccionada en el Buenos Aires Music Video Festival (Video Prisma Awards) y en el Lobito Festival. Por otro lado, resultó ganadora en la categoría de Videoclip Nacional en el Festival Cine en Grande y en la categoría Nacional del Festival de Videoclips SMA.

Campo Loop.

Qué es Campo Loop

El proyecto de electrofolclore surero argentino Campo Loop combina elementos del folclore tradicional, la música electrónica y el formato canción. La propuesta se articula visual y conceptualmente a través de SIAM, un personaje caracterizado por una cabeza con forma de nido de hornero.

La identidad de la iniciativa prescinde de un rostro individual para centrar la experiencia en un plano colectivo, utilizando la figura de SIAM como canal estético y vocal. Inspirado en la geografía de la llanura pampeana, el proyecto plantea una relectura del paisaje y de la tradición gaucha.

En el plano musical, la instrumentación integra guitarras criollas de sonoridad milonguera con recursos de la producción electrónica, tales como secuencias de ritmos y sintetizadores. La propuesta en vivo se completa con proyecciones visuales orientadas a generar una experiencia de inmersión sensorial y baile.