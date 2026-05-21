Plan cultural gratis en Buenos Aires: el museo escondido adentro de un palacio neoclásico que muy pocos conocen.

Existe un museo de Buenos Aires que está oculto en un palacio de arquitectura neoclásica, que fascina tanto por su fachada como por las obras que exhibe adentro. Además, la entrada es libre y gratuita, lo que lo convierte en un plan perfecto para hacer un fin de semana.

Se trata del Museo Nacional de Arte Decorativo, ubicado en el barrio porteño de Recoleta, sobre avenida Libertador. A pesar de ser un museo nacional y de tener un gran valor histórico cultural, muchas personas lo pasan por alto o incluso no lo conocen.

"Si venís a la ciudad y querés conocer lugares lindos sin gastar, tenés que visitar sí o sí el Museo Nacional de Arte Decorativo. Es un palacio increíble del siglo XX que perteneció a Matías Errázuriz Ortúzar y Josefina de Alvear, una pareja que juntó una colección de arte impresionante que hoy podés recorrer", cuenta Wanda Natali, la creadora del video.

Adentro se pueden encontrar diferentes pinturas, salas de estilo europeo, esculturas, muebles, tapices, vajillas antiguas y más. "Cada habitación es una huella de la historia. Es un plan perfecto para una tarde distinta", cierra la creadora.

Todo sobre el Museo Nacional de Arte Decorativo de Buenos Aires

Qué se puede ver

Dentro del museo se puede ver una importante colección de artes decorativas europeas y orientales que abarca desde el siglo XVI hasta el XIX. Hay mobiliario francés de estilo Luis XV y Luis XVI, tapices, esculturas, porcelanas, cristalería y objetos de orfebrería que muestran el lujo y el refinamiento de la época.

También se destacan piezas de arte asiático, especialmente de China y Japón, que fueron parte de las colecciones privadas de la familia. Uno de los grandes atractivos del museo es su arquitectura interior, que tiene salones con boiserie, mármoles y más, que reflejan la vida de la élite porteña de aquella época.

Museo Nacional de Arte Decorativo de Buenos Aires.

Además, el museo también realiza exposiciones temporales de diseño, arte contemporáneo y fotografía. También cuenta con un jardín y un café (Croque Madame) dentro del predio, ideal para comer y tomar algo en un paisaje verde y elegante.

Ubicación y horarios