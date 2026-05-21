La advertencia de Ricardo Darín y otros actores sobre la inteligencia artificial que preocupa a toda la industria audiovisual

La advertencia de Ricardo Darín sobre la inteligencia artificial que preocupa a toda la industria audiovisual.

La irrupción de la inteligencia artificial en la industria audiovisual abrió un nuevo frente de debate entre actores, productoras y plataformas. En Argentina, esa discusión sumó ahora voces de peso como Ricardo Darín, Gustavo Garzón, Diego Gentile y Marina Bellati participaron de una campaña en redes sociales que busca alertar sobre los riesgos del uso no regulado de inteligencia artificial aplicada a imágenes, voces e interpretaciones de artistas.

La iniciativa, impulsada junto a la Asociación Argentina de Actores y Actrices, pone el foco en una preocupación creciente dentro del sector, la posibilidad de que herramientas de IA reproduzcan rostros, gestos o voces sin autorización de quienes trabajan en cine, televisión, publicidad y plataformas digitales.

El video comienza con Darín interpelando directamente al espectador y sembrando una duda inquietante, si aquello que se ve en pantalla realmente pertenece a la persona que aparenta ser. A partir de ahí, los distintos actores remarcan que su identidad artística, desde la voz hasta las expresiones corporales, forma parte de su trabajo y no debería ser utilizada sin consentimiento. “Hola, sabés quién soy yo, ¿no? ¿Pero estás seguro de que soy yo?”, dice el actor.

La campaña de los actores argentinos contra la Inteligencia Artificial

El mensaje no solo busca defender derechos laborales y de imagen, sino instalar la necesidad de distinguir cuándo un contenido fue generado o alterado digitalmente. En el cierre del spot, Darín advierte que el desarrollo tecnológico no puede transformarse en una herramienta para engañar ni apropiarse de la identidad ajena.

Desde el sindicato de actores señalaron que ya existen conversaciones con organizaciones culturales y gremios para impulsar regulaciones que establezcan límites claros sobre el uso de inteligencia artificial en producciones audiovisuales. El reclamo apunta tanto a la protección económica de los artistas como a la transparencia frente a las audiencias.

Marina Bellati participa en el spot junto a Darín, Gustavo Garzón y Diego Gentile.

El debate no es exclusivo de Argentina. En Hollywood, la expansión de estas tecnologías fue uno de los ejes centrales de las históricas huelgas de actores y guionistas de 2023. Allí, sindicatos como SAG-AFTRA reclamaron restricciones concretas frente a la posibilidad de que estudios y plataformas generaran réplicas digitales de intérpretes sin autorización ni remuneración.

Aquella negociación terminó incluyendo cláusulas específicas sobre IA, cualquier reproducción digital de un actor debe contar con consentimiento previo y compensación económica. El tema se convirtió en una de las discusiones más sensibles de la industria audiovisual global.