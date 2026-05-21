Chau a perder tiempo: la espectacular función de YouTube para ir directo a lo que querés ver

Fuente: Android Police.

Los usuarios de YouTube pueden escribir preguntas complejas en lenguaje natural, por ejemplo: "Cómo enseñar a mi hijo a montar en bici" o "Cómo obtener el grillete de Mohg en Elden Ring", y la plataforma devolverá los vídeos más relevantes de todo el catálogo, incluyendo Shorts y vídeos de formato largo. El cambio de paradigma es profundo: en lugar de buscar un video y escanearlo manualmente para encontrar lo que necesitás, la IA hace ese trabajo y te manda directo al minuto exacto.

Cómo funciona en la práctica

La interfaz reemplaza la lista de miniaturas por una experiencia de diálogo. Si escribís algo como "planifica una escapada de tres días por Córdoba", el sistema no devuelve solo videos: genera un resumen en texto, selecciona fragmentos relevantes de vlogs y guías de viaje, y señala los minutos exactos donde se mencionan restaurantes o monumentos.

Las pruebas con usuarios ya confirmaron su precisión. En las pruebas publicadas por The Verge, el sistema fue capaz de resumir la misión del Apolo 11, ordenar videos por momentos clave e incluso enlazar fragmentos concretos con marcas de tiempo.

El botón de acceso aparece directamente en la barra de búsqueda, sin pasos adicionales. La función combina videos largos, Shorts y texto en una única respuesta estructurada, y permite hacer preguntas de seguimiento manteniendo el contexto de la conversación anterior.

Quién puede usarla y cuándo llega a Argentina

Por ahora el acceso es muy limitado. La función está disponible únicamente para suscriptores de YouTube Premium mayores de 18 años en Estados Unidos, a través de la sección YouTube Labs, y el período de prueba finaliza el 8 de junio de 2026. No hay fecha confirmada para Argentina ni para ningún otro mercado fuera de EE. UU.

Google usará los datos del experimento para mejorar sus modelos de IA Gemini. Si los resultados son positivos, tiene previsto abrir la función a usuarios sin suscripción de pago, aunque no dio ningún plazo concreto.

El debate que genera entre creadores

La función tiene una tensión que Google todavía no resolvió del todo. Si los usuarios solo consumen el fragmento relevante de un video y no lo ven completo, el tiempo de visualización cae. Eso afecta directamente a los ingresos de los creadores que dependen de esas métricas para monetizar su contenido.

También existe el riesgo de perder contexto. Saltar a un momento concreto puede hacer que el usuario pierda información importante del resto del video. Esto no es nuevo para Google, que ha lidiado con críticas similares desde la implementación de los resúmenes de IA en su buscador, donde una parte importante de medios señaló a la empresa por reducir los clics hacia las fuentes originales. Ask YouTube podría enfrentarse a una discusión similar, aunque también puede ayudar a que videos relevantes lleguen a audiencias que de otro modo nunca los habrían encontrado.