El actor Gerardo Romano confesó haber explorado su sexualidad con hombres y también recordó una mala experiencia vinculada al uso de viagra. Durante una entrevista con Infobae, expuso con sinceridad distintas experiencias personales y cómo atravesó ciertos aspectos de su vida íntima.
El actor de 79 años tiene una vida sexual activa a pesar de haber sido diagnosticado con Parkinson a principios del 2004. Aún con la enfermedad, no tiene limitaciones a la hora de subir al escenario para hacer la obra “El secreto”, ni para realizar actividad física. Según comentó en una nota para Infobae, practica natación, anda en bicicleta y va al gimnasio.
Por otra parte, también expresó cómo es tener sexo con casi 80 años: “Ya empieza a aparecer el sexo con otra dimensión, la ternura, las caricias, el abrazo, la penetración, todo se redimensiona y es atractivo igual o más atractivo”. Asimismo, confesó que sí bien no es partidario de la monogamia, no se considera promiscuo.
Luego, al recordar su paso por la miniserie “Zona de riesgos”, el actor profundizó acerca de su primera experiencia besando a un hombre y agregó: “Toda forma de amor es buena. Mientras haga bien, mientras la forma en que te amen te haga bien a vos y la forma en que ames al otro te haga bien a vos y al otro, ya está, está todo bien”. En este contexto, también admitió que “tuvo aventuras” con hombres. A su vez, aseguró: “No, no me enamoré. Pero no por un estigma, un prejuicio, sino porque es demasiado peso cultural. Me recuerdo mirar algo en televisión en los brazos de mi chica o con mi chica en mis brazos, pero me cuesta la imagen de estar mirando un partido de rugby o de fútbol de la mano de un chico. Pero entiendo y acepto que haya gente que le gusta y que ha podido trascender y transitar ese camino”.
Gerardo Romano atravesó por un proceso de cambios tras ser diagnosticado
A los 79 años, el actor se sinceró sobre su nueva vida tras el diagnóstico de Parkinson y confesó cómo la enfermedad impactó en distintos aspectos de su habitualidad, incluida su vida sexual. Habló con honestidad sobre el vínculo con el deseo y el placer en esta etapa: "Me gustaría c... todos los días". Además, remarcó que, pese a las dificultades, busca la manera de seguir conectado con su sexualidad: "Dejé de tomar Viagra. Sigo funcionando. No todo lo bien que desearía. Pero cada tanto por lo menos sí".