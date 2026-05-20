Rivero podría despedirse de River ante Belgrano: los equipos de Italia que lo buscan

El defensor podría ser una de las grandes ventas que River planea para el mercado invernal.

El final de la primera parte de la temporada se encuentra bastante cerca en el fútbol argentino y esto puede provocar que algunos jugadores den sus últimas funciones. En el caso de River Plate, hay chances de que Lautaro Rivero esté frente al final de su primera etapa porque se menciona que dispone de dos interesados en el fútbol italiano que pretenden quedarse con su ficha.

Hace unas semanas, se había mencionado que el defensor podría llegar a ser una de las ventas que el “Millonario” concrete en el mercado de pases de invierno. Se mencionó que iba a ser imposible poder retenerlo debido a la gran cantidad de interesados y porque lo iban a tener con ofertas salariales que son imposibles de afrontar en el fútbol argentino.

El paso de los días expuso que Rivero se encuentra en la mira de dos equipos de la Serie A de gran importancia. ”Roma y Juventus están interesados en el defensor de River”, expresaron desde la Gazzetta de Italia. Dos clubes que no afrontarán la cláusula de rescisión de 100 millones de euros, pero que estarían preparando una propuesta formal lo suficientemente atractiva.

Se estima que el “Millonario” aceptaría sentarse a negociar la salida del joven zaguero en caso de que la oferta asegure un ingreso base de 15 millones de euros. Uno que no debe contar con los impuestos, que estos quedarán en manos del club comprador. El correr del tiempo dirá si el jugador se marchará del fútbol argentino después del Mundial o se quedará un tiempo más para perfeccionar sus habilidades.

Un refuerzo que llegó lesionado

Por otro lado, se debe mencionar que la contratación de Tobías Ramírez no resultó como se esperaba. Se trata del primer refuerzo que Eduardo Coudet sumó desde que fue confirmado como entrenador de River. Sin embargo, solo pudo estar presente en un partido y fue en la victoria contra Racing en Avellaneda. Luego quedó marginado por una serie de diferencias físicas hasta que se confirmó que se encontraba lesionado.

A medida que las semanas se iban consumiendo, el exjugador de Argentinos Juniors presentaba una dolencia en la rodilla que le impedía desplazarse con cierta naturalidad. Lo que provocó que los médicos del plantel tomen la decisión de que vaya al quirófano. “Fue operado del síndrome meniscal externo de la rodilla derecha y estará a disposición del entrenador para la pretemporada de fin de junio”, expresó el periodista Javier Gil Navarro en ESPN.

Hay que recordar que River se quedó con la ficha de Tobías Ramírez después de que Argentinos la ofreciera. Esto fue producto de que el club necesitaba cancelar algunas deudas y estaba necesitado de adquirir dólares de manera muy rápida. Fue allí cuando a Eduardo Coudet le comentaron de la posibilidad y este aceptó sin dudarlo, debido a que le venía haciendo un seguimiento previo y su intención era llevarlo al Alavés de España. La operación se llevó a cabo por 3.5 millones de dólares por un 80% del pase.

De acuerdo con lo mencionado, el joven zaguero estará disponible desde el primer momento en el que River aterrice en España para llevar a cabo la pretemporada. Una que se pensó fuera de la Argentina con el fin de escaparle a las temperaturas invernales y así poder poner en marcha una preparación física de calidad. También está la intención de sumar partidos amistosos contra rivales poco frecuentes pero de gran técnica.