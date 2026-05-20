Donde caben dos: la comedia española que arrasa en Netflix e invita a reflexionar sobre el deseo

Donde caben dos es una opción diferente para ver en Netflix.

Netflix tiene entre sus filmes un producto que invita a los usuarios a abrir la cabeza a la hora de pensar relaciones amorosas. Se trata de Donde caben dos, una película española de comedia dirigida por Paco Caballero que aborda las complejidades de las relaciones contemporáneas, centrándose en las oscilaciones de los vínculos de pareja y el eterno dilema de escindir el sexo del amor.

La producción destaca por su formato coral, reuniendo a un elenco de figuras consolidadas del cine español entre las que figuran Ernesto Alterio, Raúl Arévalo, Anna Castillo, Álvaro Cervantes, Verónica Echegui, Carlos Cuevas y Ana Milán. La narrativa entrelaza múltiples subtramas que convergen durante una misma noche: un matrimonio desgastado por la rutina, un joven en pleno duelo afectivo, una novia en una situación límite, dos primos que se reencuentran tras años de distancia y un círculo de amigos abierto a nuevas experiencias.

Estas historias se desarrollan en un club de intercambio de parejas, escenario donde los personajes se ven envueltos en situaciones absurdas que quiebran sus prejuicios para concluir, al amanecer, en un escenario de absoluta cercanía y confusión afectiva. El proyecto inició su fase de rodaje en locaciones de Barcelona en noviembre de 2020, bajo estrictos protocolos sanitarios debido al contexto de la época.

Tras completarse la producción, el largometraje tuvo su estreno comercial en salas de cine el 30 de julio de 2021, posicionándose como una de las propuestas de humor adulto y enredos más ambiciosas de la temporada estival ibérica.

Donde caben dos.

Elenco completo de Donde caben dos

Ernesto Alterio como Alberto

Raúl Arévalo como Jaime

Luis Callejo como Paco

Anna Castillo como Clara

Álvaro Cervantes como Raúl

Pilar Castro como Claudia

Ángela Cervantes como Victoria

Adrià Collado como Sergio

Carlos Cuevas como Iván

Verónica Echegui como Ana

Miki Esparbé como Pablo

Ricardo Gómez como Víctor

María León como Alba

Melina Matthews como Belén

Ana Milán como Anfitriona

María Morales como Marta

Melani Olivares como Silvia

Raúl Prieto como Ricardo

Jorge Suquet como Miguel

Aixa Villagrán como Liana

Otra comedia para ver en Netflix

Netflix ofrece The Naked Gun (Y dónde está el policía), producción que marca el regreso de la célebre franquicia de comedia absurda. El largometraje está bajo la dirección de Akiva Schaffer, quien también coescribió el guion junto a Dan Gregor y Doug Mand, basándose en una historia original concebida por Seth MacFarlane, quien asume además el rol de productor del proyecto.

Esta entrega se establece como la cuarta película dentro de la saga y funciona como una secuela directa de The Naked Gun 33⅓: The Final Insult (1994). La narrativa traslada el legado del humor de parodia a una nueva generación, teniendo como protagonista a Liam Neeson en el papel de Frank Drebin Jr., el hijo del recordado e incompetente detective interpretado originalmente por Leslie Nielsen.