Llega Hayley Williams a la Argentina en 2026: precios y fecha de cuándo toca

Hayley Williams se presenta en Argentina.

La voz principal de la consagrada banda Paramore Hayley Williams dará su primer show como solista en Argentina y se presentará en el Estadio Malvinas Argentinas. El encuentro servirá como marco para realizar en el país la presentación oficial de su último y más reciente álbum de estudio, Ego Death at a Bachelorette Party y contará con Annie DiRusso como invitada especial para este show.

En esta ocasión, la artista promete realizar un recital en el que celebrará su carrera, no solo con canciones de su último disco, sino también con temas de sus otros dos álbumes solistas: Petals for Armor (2020) y Flowers for Vases / Descansos (2021). Además, DiRusso se sumará como artista invitada en todos los shows de Latinoamérica y Puerto Rico, un recorrido que ya palpita el furor de la gira con funciones totalmente agotadas en San Pablo.

Cuándo toca Hayley Williams en Argentina 2026

Hayley Williams se presenta este domingo 15 de noviembre en el Estadio Malvinas Argentinas.

Por dónde comprar entradas y cómo será la venta

Las entradas estarán disponibles desde el 20 de mayo a las 10:00 horas en una preventa exclusiva para fans registrados en HW WQ y el 21 de mayo a las 13:00 hs para el público general con cualquier método de pago, únicamente en allaccess.com.ar.

Por qué se separó Paramore

Paramore no se separó como banda, pero decidió tomarse un tiempo, en palabras de la propia Hayley Williams. "¿Sabemos alguna vez dónde estamos? Siempre nos tomamos descansos enormes. Para digerir las dificultades que nos pasan como personas, necesitamos el tiempo que lleva entre álbumes. No hay mejores músicos en el mundo que Zac (Farro) Taylor. No hay mejores intérpretes que (los músicos de gira conocidos cariñosamente como) Parafour. Es simplemente mágico. Me siento muy satisfecha al saber que nadie puede subestimar a Paramore", señaló la cantante, sin dar mayores precisiones sobre una fecha de regreso.

Luego de atravesar distintos cambios en su formación y de tomarse algunos descansos en su trayectoria, Paramore regresó con fuerza en 2023 con This Is Why, un álbum que fue considerado entre los más destacados del año. Sin embargo, el lanzamiento solista de Hayley Williams y, en particular, ciertas letras de sus canciones, despertaron rumores sobre una posible separación de la banda. Las especulaciones apuntaban especialmente a una crisis con Taylor York, guitarrista de Paramore y pareja de la cantante desde 2022. Frente a esto, Williams decidió salir a desmentir los rumores y aclarar la situación.