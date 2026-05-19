Café oculto, museo y jardín secreto: el rincón verde ideal para escaparse el fin de semana.

Hay un café oculto en la Ciudad de Buenos Aires dentro de un museo, el cual a su vez, ubicado en una casona antigua con un jardín verde y enorme. Si te gustan los planes culturales, el café y la naturaleza, es el plan ideal para un fin de semana.

Se trata del Museo Fernández Blanco, ubicado en Suipacha y Arroyo, en el barrio porteño de Retiro. "El lugar está medio escondido en una casona antigua con un jardín lleno de verde y una tranquilidad que no parece de la ciudad", cuenta By Be, creadora de contenido.

"Podés venir, sentarte, tomar algo rico y simplemente bajar un poco el ritmo", añade. Este lugar también es conocido como Palacio Noel y fue construido en la década de 1920. Su estilo neocolonial y sus jardines de estética española lo convierten en un plan único para los que aman el arte, la historia y la naturaleza.

"Me encanta encontrar estos lugares que te hacen sentir que te escapaste sin haberte ido a ningún lado, y siento que de eso también se trata vivir en Buenos Aires: de aprender a descubrirla y romantizarla un poquito más. Quedé en shock realmente con lo lindo que es este lugar", concluye la creadora del video.

Historia del Museo Fernández Blanco

El museo nació gracias a la iniciativa de Isaac Fernández Blanco, un coleccionista apasionado que decidió abrir al público su propia casa para compartir piezas de arte e historia. Años más tarde, en 1922, donó todo su patrimonio a la Ciudad de Buenos Aires y así nació este museo, una de las colecciones más importantes.

Tiempo después, otra figura clave se sumó a este proyecto: el arquitecto Martín Noel, quien en 1936 vendió su palacio a la Ciudad por un valor simbólico y aportó gran parte de su colección de arte hispanoamericano y español. Con el correr de los años, las dos donaciones se unificaron en una misma sede y terminaron de darle identidad al museo tal como se lo conoce hoy.

Actualmente, el Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco cuenta con dos espacios: el Palacio Noel, en Retiro, y la casa original sobre Hipólito Yrigoyen. Sin embargo, es el primero el que se lleva todas las miradas.

Qué se puede ver adentro

En su interior, el museo exhibe una de las colecciones de arte hispanoamericano más importantes del mundo. Hay piezas que recorren desde la época colonial hasta los procesos de independencia, con objetos que van desde platería peruana y rioplatense hasta pintura cuzqueña, imaginería religiosa y mobiliario antiguo.

Más allá de su valor histórico y cultural, lo lindo de este plan es cómo el arte y la historia se entremezclan con la naturaleza y el verde de los jardines, que crean un espacio muy armonioso para sentarse a tomar un café o disfrutar del día.

Ubicación, horarios y entradas