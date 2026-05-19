Quiénes fueron las parejas de Nati Jota: los romances más conocidos de la influencer

A lo largo de los últimos años, la influencer fue vinculada con distintas figuras del deporte, los medios y el universo digital

La vida sentimental de Nati Jota suele generar repercusión en redes sociales y programas de espectáculos. La conductora de Olga y figura de Sería Increíble quedó vinculada a distintas personalidades del streaming, el deporte y los medios. Entre relaciones confirmadas, rumores y “shippeos”, varios nombres marcaron distintas etapas de su vida amorosa.

Bruno Siri, el novio formal más recordado de Nati Jota

La relación más conocida y confirmada de Nati Jota fue la que mantuvo con Bruno Siri. El vínculo comenzó en 2018 luego de intercambiar mensajes en redes sociales y rápidamente avanzó hacia un noviazgo estable.

Con el correr de los meses, ambos comenzaron a compartir imágenes de viajes, escapadas y momentos cotidianos en pareja. La periodista residía en Buenos Aires, mientras que el rugbier pasaba gran parte del tiempo en Chaco o viajando por compromisos deportivos, aunque la distancia no impidió que la relación creciera.

El noviazgo duró aproximadamente un año y medio. Sin embargo, la historia volvió a ocupar titulares tiempo después de la separación, cuando Siri comenzó una relación con Ivana Nadal, conocida de la influencer. La situación generó repercusión en redes sociales y comentarios cruzados entre seguidores.

Los rumores de romance con Nicolás Occhiato

Otro de los nombres vinculados sentimentalmente con Nati Jota fue Nicolás Occhiato. Ambos compartieron pantalla en el ciclo Nadie Dice Nada, emitido por Luzu TV, y desde entonces comenzaron las especulaciones.

Las indirectas al aire, los videos juntos y la química frente a cámara alimentaron versiones de un posible romance. Aunque nunca hubo confirmación oficial, el “shippeo” entre ambos se convirtió en uno de los temas favoritos de los seguidores del programa.

La relación pública entre los conductores siempre se movió entre el humor y la ambigüedad, algo que contribuyó a mantener el interés de la audiencia.

Qué pasó entre Nati Jota y Julián Álvarez

En 2020, la influencer también fue relacionada con Julián Álvarez, futbolista de la Selección argentina. El rumor comenzó a circular luego de algunas interacciones en redes sociales.

Sin embargo, la conductora negó cualquier relación sentimental durante una entrevista en el programa Los Escandalones. “Obvio que es un jugador, es un capo, pero no lo vi nunca en mi vida. Solamente le comenté”, explicó en referencia a los mensajes que había dejado en redes.

Pese a la aclaración, el tema continuó generando comentarios entre fanáticos y usuarios de internet.

Grego Rossello, Coscu y los vínculos más comentados

Desde su relación con Bruno Siri hasta las versiones junto a Nicolás Occhiato y Gastón Edul, cada historia generó repercusión entre los fanáticos.

Entre los romances no confirmados también aparece Grego Rossello. Ambos influencers compartieron múltiples contenidos en redes sociales y despertaron reacciones entre sus seguidores, quienes impulsaron durante mucho tiempo una posible relación.

Los comentarios en Instagram y TikTok no tardaron en multiplicarse. “Si se hacen pareja seré la primera fan”, escribió una usuaria, mientras otros aseguraban que formaban “la mejor dupla” de las redes.

Algo parecido ocurrió con Coscu. Con el paso del tiempo se conoció que ambos tenían una historia previa y hasta habían tenido un acercamiento romántico durante la adolescencia.

En una entrevista conjunta, el streamer admitió el episodio y sorprendió con una confesión: “Yo estaba enamorado”. La periodista reaccionó entre risas y le restó dramatismo a la situación.

El shippeo con Gastón Edul en Olga

En los últimos meses, el nombre de Gastón Edul comenzó a aparecer con fuerza entre los rumores sentimentales de Nati Jota. Ambos comparten el programa Sería Increíble en Olga y suelen protagonizar bromas al aire que alimentan el “shippeo” entre seguidores.

La propia conductora aclaró la situación durante una entrevista en el ciclo Ángel Responde, conducido por Ángel de Brito. “Tengo muy buena onda con Gastón, pero no pasó nada. Es como un chiste que hacemos al aire”, explicó.

Aunque varios vínculos quedaron solamente en rumores, la vida amorosa de Nati Jota continúa siendo uno de los temas más comentados entre sus seguidores y en el universo del streaming argentino.