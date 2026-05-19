FOTO DE ARCHIVO: Championship - Liguilla - Semifinal - Partido de vuelta - Southampton - Middlesbrough

​El Southampton fue expulsado de la final de la liguilla de ascenso del Championship inglés tras ‌ser declarado culpable ‌de espiar al Middlesbrough, su rival en las semifinales, informó el martes la Liga Inglesa de Fútbol (EFL).

El Middlesbrough, que perdió por 2-1 ante el Southampton en la semifinal a partidos de ida y vuelta, ha sido reintegrado y se enfrentará ahora al ​Hull City el ⁠sábado en lo que se ha calificado como ‌el partido de fútbol más lucrativo del ⁠mundo.

Se estima que el ascenso ⁠a la Premier League tiene un valor aproximado de 200 millones de libras a lo largo de tres ⁠temporadas.

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Al Southampton también se le descontaron cuatro ​puntos para la próxima temporada en ‌la segunda división inglesa.

"Una Comisión ‌Disciplinaria Independiente ha expulsado hoy al Southampton de ⁠la... liguilla del Campeonato después de que el club admitió múltiples incumplimientos de la normativa de la EFL relacionados con la filmación no autorizada ​de los ‌entrenamientos de otros clubes", dijo la EFL en un comunicado.

"El efecto de la resolución de hoy es que el Middlesbrough vuelve a ser admitido en la liguilla de 2026 y ⁠pasará a la final contra el Hull City. La final sigue programada para el sábado 23 de mayo, aunque la hora del saque inicial está aún por confirmar".

La EFL confirmó que el Southampton puede apelar la decisión y que "las partes están trabajando para intentar resolver ‌cualquier recurso el miércoles 20 de mayo".

"En función del resultado, podría producirse un nuevo cambio en el calendario del sábado", indicaba el comunicado.

El Middlesbrough, que había pedido la expulsión del Southampton luego de que descubrió que ‌filmó una de sus sesiones de entrenamiento antes del partido de ida, dijo que "acogía con satisfacción la decisión".

"Creemos ‌que esto envía ⁠un mensaje claro para el futuro de nuestro deporte en lo que respecta a ​la integridad y la conducta deportivas", declaró el club.

(Información adicional de Sam Tabahriti; edición de David Goodman y Pritha Sarkar; Editado en Español por Ricardo Figueroa)