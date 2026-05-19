Nelson Castro destrozó a Javier Milei en Radio Rivadavia: "Amigo…”

El presidente Javier Milei aseguró que es uno de los tres “tipos" más “conocidos del planeta”.

Durante una clase brindada en la Universidad de San Andrés (UDESA), Javier Milei afirmó que es una de las tres personas más conocidas del planeta: “Estoy orgulloso y feliz de la profesión que elegí. Soy uno de los tres tipos más conocidos del planeta". Ante estas palabras, Nelson Castro salió a cruzar al Presidente.

El evento tuvo lugar pocos días después de las multitudinarias protestas en todo el país que pedían por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Como era de esperarse, el evento no fue abierto a la prensa y fue acompañado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien antes de la presentación de Milei dio una clase en la misma aula.

En este contexto, durante un programa de Radio Rivadavia, el periodista Nelson Castro se burló sobre los dichos del presidente y expresó: “Trump dice lo mismo, pero bueno, es el presidente de los Estados Unidos. No te deja de sorprender todos los días, porque además, sí así fuera, ni lo decis, por favor. Además, tenes que ver, ¿sos conocida para el bien o para el mal?”. Luego, el periodista Ignacio Ortelli comentó: “Yo no me imagino a Messi diciendo eso. De hecho, creo que dijo ‘No soy el mejor del mundo’. Es espectacular la autopercepción que tiene”. Asimismo, Nelson finalizó la charla diciendo: “Amigo, qué problemas tiene”.

Continúan los escándalos dentro de La Libertad Avanza

La aparición pública de Javier Milei se produjo en medio de un escenario de creciente tensión dentro del oficialismo. Durante el fin de semana, el asesor presidencial Santiago Caputo acusó al entorno del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, de administrar una cuenta anónima en la plataforma X desde la que se difundieron críticas contra el propio presidente. En paralelo, sectores cercanos a Karina Milei aseguran que las diferencias internas se profundizaron tras el cierre de listas de 2025, cuando integrantes de La Libertad Avanza quedaron relegados en las candidaturas bonaerenses.