El verdadero motivo por el que Paul McCartney no se saca fotos con sus fans.

Durante décadas, conseguir una foto con Paul McCartney fue el sueño de millones de fanáticos alrededor del mundo. Pero el ex Beatle acaba de dejar en claro que hay algo que ya no está dispuesto a hacer, posar para selfies. Y la explicación que dio sorprendió incluso a sus seguidores más fieles.

En una entrevista para el podcast The Rest is Entertainment, McCartney habló sobre cómo cambió su relación con la fama desde la explosión de los celulares y las redes sociales. A sus 83 años, el músico aseguró que hoy rechaza prácticamente todos los pedidos de fotos porque siente que esas situaciones lo convierten en una especie de “atracción turística”.

“Si conozco a alguien, inmediatamente saca su teléfono y yo digo: ‘Lo siento, no hago fotos’”, contó el artista británico, admitiendo que sabe que su postura puede sonar “radical” en plena era selfie.

El motivo por el que Paul McCartney no se saca fotos con sus fans

Pero la frase más fuerte llegó cuando intentó explicar por qué le incomoda tanto posar con desconocidos. McCartney recordó una escena que vio en Saint-Tropez, en la costa francesa, cuando un hombre cobraba dinero para que los turistas se fotografiaran con un mono en la playa. Desde entonces, cada vez que alguien le pide una selfie, dice sentir algo parecido.

“Realmente no quiero sentirme como ese mono”, confesó. “Cuando me tomo una foto con alguien, siento que dejo de ser yo y me convierto en otra cosa”. La declaración generó un fuerte debate en redes sociales. Mientras muchos usuarios defendieron su derecho a poner límites después de más de seis décadas de exposición pública, otros consideraron que la actitud del músico puede parecer distante con quienes sostuvieron su carrera durante tantos años.

“Realmente no quiero sentirme como ese mono”, aseguró Paul McCartney.

El propio McCartney también vinculó esta decisión con la necesidad de conservar cierta normalidad en su vida cotidiana. “En el momento en que empiezo a pensar que soy algo por encima de mí mismo, ya no me voy a gustar”, explicó.

Además de hablar sobre las selfies, el ex Beatle aprovechó la charla para reflexionar sobre el impacto de las redes sociales y la cultura influencer. Reconoció que muchas veces no entiende cómo algunas personas se vuelven extremadamente famosas en internet “sin parecer particularmente talentosas”.

Aun así, lejos de mostrarse amargado, McCartney sostuvo que sigue creyendo en el poder de la música para unir personas. En el mismo podcast destacó cómo canciones como “Hey Jude” logran que miles de personas canten juntas, incluso en contextos políticos polarizados.