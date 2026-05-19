Horacio Guarany fue homenajeado por Luciano Pereyra.

Luciano Pereyra conmovió a la audiencia de La Peña de Morfi al encabezar un emotivo homenaje dedicado a la memoria de Horacio Guarany, en el programa emitido por Telefe. El cantante de Luján asumió el rol de relator en un informe que repasó la vida, la obra y el legado incalculable del recordado referente folklórico.

El tributo coincidió con una fecha de alta carga nostálgica para la música popular, dado que el pasado 15 de mayo el maestro de los maestros hubiera celebrado sus 101 años de vida. Durante la narración del material audiovisual, Pereyra no escatimó en elogios para calificar la personalidad del homenajeado sobre el escenario y fuera de él.

"Explosivo y apasionado", lo definió Luciano con notable emoción, sintetizando en esas palabras la esencia de un artista que marcó a fuego la historia cultural del país. El relato recorrió los hitos más importantes de la carrera de Guarany, rescatando la fuerza de su interpretación que siempre lo unió de manera incondicional con su público.

En su posterior descargo en el estudio, el intérprete de Enséñame a vivir sin ti profundizó en los motivos que convirtieron a Don Horacio en una leyenda eterna de la canción nativa. Luciano hizo especial hincapié en el rol fundamental que desempeñó Guarany como un agudo y valiente cantor de las realidades de la sociedad argentina.

Horacio Guarany.

Para el músico, la pluma del santafesino se destacó siempre por no esquivar las problemáticas de su tiempo y se transformó en la voz de los trabajadores y de los sectores más postergados. Este tributo en el clásico ciclo dominical de Telefe no solo sirvió para celebrar el centenario de su nacimiento, sino también para recordar los lazos de afecto y padrinazgo artístico que unieron a ambos músicos en los comienzos de la carrera de Pereyra.

El recuerdo del Chaqueño Palavecino junto a Luciano Pereyra

El Chaqueño Palavecino utilizó su cuenta de Instagram para evocar una de las colaboraciones más significativas de la música popular norteña, compartiendo un registro de su encuentro en el escenario junto a Luciano Pereyra. La publicación rescata la interpretación conjunta de Zamba de Balderrama, una pieza fundamental del cancionero tradicional que rinde honores a la bohemia de Salta.

La composición es un homenaje directo al célebre boliche salteño que funcionó como punto de reunión para los poetas y músicos más relevantes del siglo XX. Al abordar este clásico, Palavecino y Pereyra no solo combinaron sus diferentes estilos interpretativos, también reactivaron un símbolo de la identidad cultural del norte argentino.