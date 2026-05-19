Llega Toy Story 5: qué personaje será interpretado por Migue Granados

Migue Granados será parte de Toy Story 5.

Migue Granados sumará un nuevo hito a su carrera al incorporarse al elenco de voces en español para Latinoamérica de Toy Story 5, la esperada producción de Disney y Pixar que desembarcará en los cines el próximo 17 de junio. El conductor se definió muchas veces como un fanático de esta franquicia y cumplirá el sueño de formar parte de este universo animado prestando su voz a Dr. Locuaz.

Se trata de un novedoso personaje caracterizado por ser un juguete temeroso de los avances de la tecnología. El anuncio formal y la trastienda de este logro se revelaron en el marco de Toy Story: El Viaje, un especial hecho en su programa Soñé que Volaba, transmitido por la plataforma Olga.

La emisión se realizó directamente desde las instalaciones de Pixar Animation Studios, en California, donde Granados participó de una sesión de doblaje profesional guiado paso a paso por un especialista de la compañía, poniéndose a prueba en una experiencia que lo acercó de forma definitiva a concretar uno de sus grandes sueños.

“Es un personaje muy eufórico, ¡y que habla con Woody! Es una participación hermosa”, expresó el comunicador tras concluir las grabaciones de sus líneas. Sus palabras reflejan la emoción de haber interactuado, mediante la voz de su personaje, con el vaquero más famoso del cine, un hito que resonará entre los seguidores del canal de streaming y los amantes de la saga de animación.

Toy Story 5.

La llegada de Granados a esta quinta entrega aporta una cuota de frescura rioplatense al doblaje regional de una película que promete liderar la taquilla en las próximas vacaciones de invierno. De esta manera, el público de la región deberá esperar hasta el 17 de junio, fecha estipulada para el estreno exclusivo en salas de cine.

Qué se sabe de la nueva versión de Toy Story

Ya se conoce el primer tráiler oficial de Toy Story 5, la esperada continuación de la emblemática franquicia animada. A pocas horas de su lanzamiento, el adelanto se posicionó entre las principales tendencias globales, conectando con las generaciones que siguieron la historia de estos personajes desde su inicio en la década del 90.

La trama de esta nueva entrega introduce un conflicto estrictamente contemporáneo: la competencia entre los juguetes tradicionales y el avance de la tecnología en la infancia. Las primeras imágenes muestran a Woody, Buzz Lightyear y Jessie intentando capturar la atención de Bonnie, quien se encuentra sumergida en el uso de dispositivos electrónicos y pantallas.