Los rivales directos de Franco Colapinto que llegarán con importantes mejoras al Gran Premio de Canadá

El argentino tendrá que revalidar su resultado de Miami en Canadá.

Después de varios días sin acción, la Fórmula 1 volverá este fin de semana con el Gran Premio de Canadá, al que Alpine llega con algunas novedades para el coche de Franco Colapinto. A diferencia de lo sucedido en Miami, donde solamente Pierre Gasly contó con el nuevo sistema de apertura del alerón trasero, ahora también el pilarense tendrá el nuevo modelo en su A526 de cara a la quinta fecha del campeonato.

Ahora bien, Alpine no será el único equipo que llegue con cambios al Circuito Gilles Villeneuve, puesto que uno de sus mayores rivales en la tabla de constructores anunció un paquete de actualizaciones para la ocasión. Se trata de Haas, la escudería estadounidense que cuenta con Esteban Ocon y Oliver Bearman en sus filas y que tuvo un notable inicio en la temporada, incluso por encima de Alpine y Red Bull.

El hecho de haberse quedado sin puntos en el GP de Miami hizo que Ayao Komatsu, director del equipo de Kannapolis, busque mejoras para disminuir la brecha con Alpine, que en la fecha pasada fue 36 segundos más rápido con Colapinto al volante. “Este fin de semana es especialmente importante para nosotros porque pronto tendremos un paquete de actualizaciones”, afirmó el jefe de Haas en declaraciones rescatadas por Motorsport.

Según dicho medio, las actualizaciones serían un nuevo alerón delantero, un nuevo fondo plano y una modificación en la elevación del flap, con lo que se espera aprovechar el flujo de gases que salen del escape. No obstante, el japonés sabe que no habrá demasiado tiempo, ya que esta fecha también se correrá bajo el formato sprint: “Al ser un fin de semana de sprint, solo tendremos la FP1 para evaluar, comprender y sacar el máximo provecho”.

En cuanto a los objetivos planteados con estas modificaciones, Komatsu tiene el deseo de poder competir por ingresar en la zona de puntos e igualar el rendimiento que tuvieron equipos como Alpine con sus mejoras en Miami. “Tenemos muchas ganas de usar este paquete para luchar por los diez primeros puestos. Nuestro objetivo es sacar el máximo partido al auto y mejorar en lo que ya se perfila como una temporada muy igualada y emocionante”, cerró el director de Haas.

Haas está sexto con 18 puntos.

Horarios del GP de Canadá

El Gran Premio de Canadá se disputará este fin de semana en el Circuito Gilles Villeneuve, situado en Montreal. Al igual que en Miami, la quinta fecha se disputará bajo el formato sprint, de manera que habrá una sola sesión de prácticas libres. A continuación, los días y horarios para la siguiente cita en la F1.