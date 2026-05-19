Llora la cumbia por el inesperado adiós de El Retutu: la verdad detrás de su drástica decisión

Los profundos motivos espirituales detrás de una decisión que sacude al ambiente de la cumbia.

La movida tropical se encuentra conmocionada tras un anuncio que nadie se esperaba. Uno de los personajes más queridos y emblemáticos de los últimos años decidió ponerle un punto final a su carrera artística. Llora la cumbia por el inesperado adiós de El Retutu, quien tras casi dos décadas en los escenarios tomó una drástica decisión que cambiará su vida para siempre.

Gastón Hernán Villagra, popularmente conocido como El Retutu, utilizó sus redes sociales para emitir un emotivo comunicado en video. Con la voz quebrada y visiblemente conmovido, el intérprete de grandes éxitos anunció su retiro definitivo de la música tras 17 años de trayectoria ininterrumpida.

"Llegó una etapa final en mi vida, una decisión que me cuesta tomar mucho. Casi 17 años en la movida y hoy decido dejar todo, la música", confesó el artista, dejando helados a miles de fanáticos que bailaron con sus canciones desde sus inicios en 2009.

El motivo detrás de su repentino retiro

Lejos de tratarse de un problema de salud o un conflicto profesional, el alejamiento de El Retutu responde a un profundo llamado espiritual. En los últimos años, de forma paralela a sus giras, Gastón se había volcado fuertemente a realizar tareas solidarias ayudando a personas en situación de calle, un camino que lo acercó de lleno a la fe religiosa.

"Sé que es difícil dejar algo a lo que me dediqué prácticamente toda mi vida, pero siento que es el momento", explicó el cantante, quien no dudó en profundizar sobre los peligros que vivió durante tanto tiempo en el circuito nocturno: "La noche te presenta muchas cosas. El diablo te presenta muchas cosas en la noche, pero hoy decido soltar todo eso y seguirlo a Él. Decido seguir a Cristo, que me cambió la vida y me salvó de la muerte", sentenció con firmeza.

Una vida marcada por la superación personal

El cariño del público hacia El Retutu va más allá de sus pegadizos ritmos tropicales. El cantante alcanzó una enorme popularidad masiva tras su paso por el emblemático programa de televisión Cuestión de Peso (El Trece). Allí conmovió al país entero al protagonizar una impactante historia de superación, logrando bajar más de 140 kilos y transformando por completo su salud. Ahora, con esa misma fuerza de voluntad, se dispone a iniciar un rumbo completamente nuevo, enfocado en predicar y servir a su comunidad religiosa.

Para tranquilidad de sus seguidores y de los productores que ya lo tenían contratado, el músico aclaró que no dejará a nadie colgado: cumplirá con todas las fechas programadas para lo que resta de mayo. Sin embargo, una vez que finalice el mes, el micrófono quedará guardado para siempre y la movida tropical despedirá a uno de sus grandes referentes.