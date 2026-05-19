ARCA: qué pasa si no pagaste el Monotributo antes del 20 de mayo

Cuánto me cuesta el monotributo en mayo

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) advirtió sobre las consecuencias que pueden enfrentar los pequeños contribuyentes que no abonaron el Monotributo antes del vencimiento del 20 de mayo de 2026. El organismo recordó que el pago mensual del régimen simplificado es obligatorio para todas las categorías, desde la A hasta la K, y que el incumplimiento genera intereses automáticos desde el día siguiente al vencimiento.

El Monotributo permite unificar en una sola cuota mensual el pago de IVA, Ganancias, aportes jubilatorios y obra social. Por ese motivo, mantener las obligaciones fiscales al día no solo evita deudas económicas sino también problemas administrativos que pueden afectar la actividad comercial del contribuyente.

Monotributo qué pasa si tengo deuda y no pagué

Qué pasa si no pagaste el Monotributo

Según explicó ARCA, cuando un contribuyente no paga la cuota mensual dentro de la fecha establecida, el sistema comienza a calcular intereses resarcitorios diarios sobre la deuda acumulada. Además, si el atraso se prolonga durante varios meses, el organismo puede aplicar sanciones administrativas más severas.

El escenario más complejo aparece cuando se acumulan 10 meses consecutivos de incumplimiento. En ese caso, ARCA puede aplicar la denominada “baja de oficio”, lo que implica la exclusión automática del régimen simplificado.

Quedar dado de baja tiene consecuencias directas sobre la actividad económica:

El contribuyente pierde la posibilidad de emitir facturas legales.

Se interrumpe el acceso a la obra social.

Se frenan los aportes jubilatorios.

La deuda continúa vigente y sigue acumulando intereses.

Desde el organismo aclararon que la baja no elimina la obligación de pago y que el fisco continuará reclamando el capital adeudado junto con los recargos correspondientes.

Qué pasa si no pagué el monotributo

Cómo saber si tenés deuda con ARCA

Los contribuyentes pueden consultar si registran deuda ingresando al portal oficial de ARCA con CUIT y Clave Fiscal.

Luego deben acceder al servicio “CCMA – Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos”, donde el sistema muestra:

Períodos impagos.

Intereses acumulados.

Estado de deuda consolidada.

También desde allí se pueden generar Volantes Electrónicos de Pago (VEP) para cancelar las cuotas pendientes.

Cómo pagar el Monotributo vencido

Para regularizar la situación, ARCA habilita distintas alternativas de pago. El trámite puede hacerse completamente online.

Los pasos son los siguientes:

Ingresar al portal oficial de ARCA con CUIT y clave fiscal. Acceder a “Presentación de DDJJ y Pagos” o directamente a CCMA. Seleccionar el período adeudado. Generar un VEP por cada mes impago. Realizar el pago.

El VEP puede abonarse mediante:

Home banking.

Transferencia electrónica.

Código QR.

Billeteras virtuales.

Tarjeta de crédito.

Débito automático.

ARCA recordó además que los VEP vencen a las 48 horas de ser emitidos. Si no se pagan dentro de ese plazo, es necesario generar uno nuevo.

El organismo también informó que existen controles específicos para quienes pagan el Monotributo mediante débito automático. En caso de registrarse tres rechazos consecutivos del débito, ARCA notificará la situación a través del Domicilio Fiscal Electrónico para que el contribuyente pueda regularizar el inconveniente.

Si ocurre un cuarto rechazo consecutivo, la adhesión al débito automático será dada de baja automáticamente y el contribuyente deberá volver a realizar el trámite de alta con la entidad bancaria correspondiente.

Planes de pago y regularización

Para quienes ya acumulan deuda, el sistema también permite adherirse a planes de facilidades de pago mediante el servicio “Mis Facilidades”. A través de esa herramienta es posible financiar la deuda en cuotas y evitar que la situación avance hacia instancias más graves como embargos o ejecuciones fiscales.

Si bien el Ministerio de Economía mantiene suspendidas determinadas ejecuciones fiscales para algunos pequeños contribuyentes hasta mediados de 2026, especialistas remarcan que la medida no alcanza a todos los casos y que la deuda continúa generando intereses mientras permanezca impaga.