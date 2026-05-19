ARCA devuelve una cuota del Monotributo en mayo 2026: cómo acceder al beneficio

Cómo acceder al reintegro de dinero de ARCA para los monotributistas.

En las últimas horas la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció un importante beneficio para los contribuyentes registrados en el régimen simplificado: devolverá una cuota del monotributo en mayo 2026. Esta medida de la ex AFIP permite a miles de monotributistas recuperar parte del dinero abonado mensualmente mediante un sistema destinado a contribuyentes que hayan cumplido con todos los pagos en tiempo y forma.

Cabe resaltar que el organismo no hace una devolución total de una cuota mensual, si no que reintegra únicamente el componente impositivo del monotributo y no se incluyen ni el dinero que se destina a la obra social ni los aportes previsionales.

Uno de los puntos más importantes para acceder al reintegro es no haber tenido atrasos durante todo el año ya que la ex AFIP exige que las 12 cuotas mensuales hayan sido abonadas en tiempo y forma.

La acreditación se realiza automáticamente en la cuenta bancaria o tarjeta de crédito vinculada y que, si se pagó en término entre 6 y 11 meses, el reintegro por parte de ARCA podrá ser del 50 por ciento. Hay que aclarar que este beneficio de la entidad solo aplica si se paga mediante débito directo en cuenta bancaria (CBU) o débito automático en tarjeta de crédito y si los pagos se acreditaron en la fecha de vencimiento original.

Cómo saber si ARCA me depositó el reintegro

Para comprobar si la ex AFIP abonó el reintegro, solo hay que revisar la cuenta bancaria o el resumen de la tarjeta asociada al débito automático. No se necesita hacer ningún trámite, ya que, si se cumplieron los requisitos, el reintegro se deposita de forma automática.

Hay que tener en cuenta que si el reintegro se demora los contribuyentes deben revisar el servicio "CCMA - Cuenta Corriente de Monotributistas" para verificar si el beneficio fue procesado o si quedó algún saldo pendiente que trabe la devolución.

No solo hay que cumplir con los pagos en tiempo y forma, sino que la ex AFIP tiene en cuenta si el contribuyente mantuvo el Domicilio Fiscal Electrónico actualizado y si en enero y julio realizaron la recategorización a tiempo en caso de que haya sido necesaria.

Cómo adherirse al débito automático del Monotributo

Para adherir al débito automático hay que seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la página de ARCA con CUIT y clave fiscal.

Dirigirse al Portal Monotributo.

Ir a la sección “Pagos”.

Seleccionar la opción “Débito automático”.