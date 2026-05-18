Obras, empleo e inversión: el gobierno de Formosa avanza con proyectos estratégicos pese al freno nacional

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa, Jorge Ibáñez, aseguró que la provincia continúa ejecutando obras estratégicas para el desarrollo local pese al impacto provocado por la paralización de la obra pública nacional desde la asunción de Javier Milei. En ese contexto, sostuvo que el objetivo del Gobierno provincial es sostener la infraestructura necesaria para potenciar la actividad económica y atraer inversiones privadas.

En diálogo con Agenfor, el funcionario explicó que la administración provincial decidió avanzar con recursos propios en proyectos considerados prioritarios, al tiempo que mantiene el reclamo ante Nación para reactivar convenios y financiamientos suspendidos. “Formosa no está detenida, Formosa sigue avanzando”, remarcó.

Entre las obras que continúan con financiamiento provincial, Ibáñez destacó el acueducto destinado a abastecer sectores de La Nueva Formosa, Villa del Carmen y barrios del sur capitalino, una infraestructura originalmente financiada por el ENOHSA que quedó paralizada tras el cambio de gestión nacional. También mencionó los trabajos hidráulicos sobre la avenida Avenida Néstor Kirchner para prevenir inundaciones y la etapa final del Centro de Medicina Nuclear.

Sobre este último proyecto, el ministro subrayó la importancia de la puesta en funcionamiento del ciclotrón, que permitirá producir radioisótopos en Formosa para tratamientos oncológicos y estudios médicos de alta complejidad. Según explicó, se trata de una capacidad tecnológica que actualmente no existe en el norte argentino ni en Paraguay, lo que posicionará a la provincia como un polo regional en materia de salud y desarrollo científico

Energía y planificación para atraer inversiones

Ibáñez vinculó además el desembarco de inversiones privadas con el desarrollo de infraestructura energética realizado en la provincia durante los últimos años. En ese sentido, destacó el avance del plan de parques solares, que contempla ocho plantas de generación distribuidas en distintas localidades y una capacidad proyectada de 212 megavatios.

El ministro señaló que este tipo de proyectos solo pudo concretarse gracias a la construcción previa de líneas eléctricas de 132 kilovoltios y estaciones transformadoras que permiten integrar la energía generada al sistema interconectado nacional. "El desarrollo necesita infraestructura y planificación", afirmó.

Las plantas estarán ubicadas en localidades como Ingeniero Juárez, Las Lomitas, Ibarreta, Clorinda, Laguna Blanca, General Güemes y la ciudad de Formosa. Según explicó, el parque solar de Ingeniero Juárez ya se encuentra operativo.

Producción arrocera y limitaciones energéticas

Otro de los ejemplos mencionados por el titular de la cartera económica fue la inversión privada que avanza en el establecimiento La Emilia, donde se desarrolla un proyecto arrocero que actualmente alcanza unas 7000 hectáreas cultivadas y proyecta expandirse a 11.000 hectáreas, con una inversión superior a los 20 millones de dólares.

Ibáñez remarcó que se trata de capital privado que eligió radicarse en Formosa sin requerir financiamiento estatal, aunque advirtió que persisten limitaciones vinculadas a la falta de provisión de gas natural. Explicó que, pese a que el gasoducto provincial fue construido y probado, Nación aún no completó obras complementarias del sistema nacional de transporte.

Como consecuencia, indicó que las empresas arroceras deben trasladar la producción a Santa Fe para secado y procesamiento, debido a la imposibilidad de instalar plantas industriales de ese tipo en la provincia sin acceso al gas.

Críticas a la paralización de la obra pública

El funcionario cuestionó la decisión del Gobierno nacional de paralizar la obra pública y sostuvo que la medida generóen Formosa. Según detalló, más dey alrededor de, una situación que también afectó a proveedores, comercios y distintas actividades vinculadas al sector.

También enumeró otras obras suspendidas, entre ellas escuelas técnicas, rutas nacionales, obras eléctricas y acueductos, muchas de ellas con financiamiento internacional previamente aprobado. "La consecuencia de esta política nefasta es una tremenda desocupación y una tremenda recesión", expresó.

Por otra parte, se refirió a la situación de la estación Guarambaré y la interconexión eléctrica con Paraguay, infraestructura que permitiría sumar entre 100 y 120 megavatios al sistema provincial durante el verano. Según señaló, Nación nunca avanzó con las reparaciones necesarias tras la salida de servicio del sistema.

Finalmente, Ibáñez sostuvo que Formosa continuará con el impulso a las políticas vinculadas a salud, educación, producción e infraestructura, y reclamó la necesidad de un proyecto nacional con mirada federal que permita recuperar las obras paralizadas y reactivar la economía. "La infraestructura, la educación y la planificación son fundamentales para el desarrollo", concluyó.