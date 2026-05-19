Fabián Doman se la pudrió a Milei y contó el secreto mejor guardado: "14"

Fabián Doman se la pudrió a Milei y contó el secreto mejor guardado.

En la pantalla de Carnaval Stream, el periodista Fabián Doman lanzó un duro descargo contra el gobierno de Javier Milei por su constante vigilancia de las plataformas digitales. Con mucha indignación, el conductor cuestionó el uso de los fondos públicos para estas tareas y le exigió al poder central un mayor contacto con los verdaderos problemas de la sociedad.

Durante su programa, el conductor reveló un dato insólito sobre el accionar de la Casa Rosada frente a las opiniones de la prensa. "Ayer a un funcionario le llegaron 14 cortes de Cónclave", relató con sorpresa en referencia a su otro programa nocturno.

Lejos de ocultar su asombro, el comunicador minimizó el peso de sus propias declaraciones para exponer el accionar del gobierno de Milei. "Yo mismo digo, ¿cómo hicieron 14 cortes? No dijimos tantas cosas importantes anoche. Habremos dicho tres o cuatro, con suerte", sostuvo.

Fabián Doman se la pudrió a Milei y contó el secreto mejor guardado.

Tras exponer esta peculiar anécdota, la figura mediática apuntó directo contra la ineficacia de la gestión libertaria. "Están ocupados todo el día en leer las redes sociales, sobre todo Twitter, y los cortes de Instagram. ¿A qué hora del día gobiernan?", preguntó.

La furia por el gasto público para estas cuestiones

Finalmente, Fabián Doman cerró su intervención con una fuerte queja por el desvío de los recursos del Estado hacia el aparato de propaganda virtual. "¿A cuánta gente le pagamos con nuestros impuestos para hacer estos cortes y analizarlos?", indagó y le dejó un mensaje contundente al círculo íntimo de Javier Milei: "Mucha red social, loco, un poco más de realidad".