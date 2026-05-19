La tajante decisión de Carlos Alcaraz para Wimbledon tras bajarse de Roland Garros

Carlos Alcaraz tomó una contundente decisión sobre su participación en Wimbledon, luego de confirmar que no jugará en Roland Garros por una lesión en la muñeca que sufrió en Barcelona.

Carlos Alcaraz confirmó la peor noticia para el mundo del tenis. El español, ganador de 7 Grand Slams, informó que no disputará Wimbledon 2026 debido a la lesión en la muñeca derecha que arrastra desde abril, luego de haber quedado afuera de Roland Garros y también ahora de la gira sobre césped. Su ausencia sacude el circuito, modifica la pelea por el número uno y deja a Jannik Sinner como el gran beneficiado del momento.

El número 2 del ranking de la ATP anunció oficialmente que tampoco podrá participar del ATP de Queen’s, uno de los torneos más importantes de preparación sobre césped antes del Grand Slam londinense. La decisión extiende su ausencia del circuito y confirma que no volverá a competir al menos hasta agosto.

La noticia golpea fuerte en el ambiente del tenis porque Alcaraz llegaba como uno de los máximos candidatos para pelear nuevamente por el título en Londres, que ganó justamente en 2025.. Además, la gira sobre césped era una de las partes del calendario donde el murciano defendía una enorme cantidad de puntos en el ranking ATP.

El comunicado del español dejó en claro que, aunque la recuperación avanza favorablemente, todavía no está en condiciones de competir al máximo nivel. “Mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor, pero desgraciadamente aún no estoy listo para poder jugar y por eso tengo que renunciar a la gira de hierba en Queen’s y Wimbledon”, expresó el tenista en sus redes sociales.

Cómo fue la lesión que alejó a Alcaraz del circuito

El problema físico de Carlos Alcaraz comenzó el pasado 14 de abril durante el Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó. El español venía de disputar la final del Masters de Montecarlo frente a Jannik Sinner y dos días más tarde salió nuevamente a la cancha para enfrentar al finlandés Otto Virtanen en Barcelona.

Sin embargo, las molestias en la muñeca derecha comenzaron a intensificarse y finalmente le impidieron presentarse en los octavos de final frente al checo Tomas Machac. Desde ese momento, Alcaraz no volvió a competir oficialmente debido a una una tenosinovitis de De Quervain, una inflamación de la vaina sinovial que recubre un tendón,

La lesión ya lo había dejado afuera de los Masters 1000 de Madrid y Roma, además de Roland Garros 2026, torneo que perderá una de sus principales figuras y uno de los jugadores más convocantes del circuito. Ahora, con la confirmación de su ausencia en Wimbledon, el período de inactividad se extenderá todavía más y genera incertidumbre sobre cómo regresará físicamente después de varios meses sin competencia.

El impacto en el ranking ATP y el beneficio para Sinner

La lesión de Alcaraz no solo afecta el espectáculo y la competitividad del circuito: también modificó por completo la pelea por el número uno del mundo. Sin poder defender los puntos obtenidos en los grandes torneos de la temporada pasada, el español perdió la cima del ranking ATP y le dejó el liderazgo a Jannik Sinner.

El italiano aprovechó el contexto a la perfección: ganó tanto el Masters 1000 de Madrid como el de Roma y logró sacar una importante ventaja en la clasificación mundial. Ahora el golpe será todavía mayor para Alcaraz.

La baja en Queen’s y Wimbledon le hará resignar otros 1800 puntos clave. En el Grand Slam británico defendía la final alcanzada en 2025, mientras que en Queen’s había sido campeón en dos ocasiones, en 2023 y 2025. Ese escenario podría provocar una caída importante del español en el ranking y abrir definitivamente una nueva etapa en el circuito masculino, con Sinner consolidándose como el gran dominador del momento.