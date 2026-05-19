Quién es Jonathan Spiff, el nigeriano que juega en la Reserva de River: la historia del futbolista

Jonathan Spiff, promesa de River.

Mientras River atraviesa una difícil situación en lo deportivo en su primera división, la mirada vuelve a posarse nuevamente sobre las divisiones inferiores del club. Es que el "Millonario" logró sacar en los últimos años varios jugadores que luego se destacaron, como fue el caso de Claudio "Diablito" Echeverri y Franco Mastantuono, entre otras joyas de la cantera.

Muchos son los cuestionamientos de parte de los hinchas de comenzar a ver nuevamente jugadores de las inferiores con más minutos en primera, a partir de lo que han sido la prueba de futbolistas con buena proyección a futuro, como Ian Subiabre o Joaquín Fleitas, por lo que entre esos nombres ahora apareció en la reserva Jonathan Spiff, de origen nigeriano y quien tuvo un debut goleador en la categoría, pero ahora está ante la chance de jugar en Primera por la Copa Sudamericana ante Bragantino de Brasil.

Quién es Jonathan Spiff

El futbolista Jonathan Spiff tiene 17 años y es un nueve de área de gran corpulencia, con 1,87 metros de altura. Su papá Godwin llegó a Argentina en 2006 en búsqueda de trabajo y conformó una familia junto a su madre María el año siguiente. De esa unión nació Jonathan, único varón de tres hermanos. Con tan solo siete años decidieron llevarlo a una prueba en el "Millonario" y quedó en el primer intento, comenzando en ese entonces su andar desde las infantiles del club y escalando categorías constantemente desde su llegada.

Su promoción a la reserva de River

Marcelo Escudero venía siguiendo de cerca al futbolista, quien se destaca en la sexta división de la institución de Núñez y fue convocado por primera vez a reserva en 2025, cuando fue al banco de suplentes en la victoria por 2 a 1 frente a Godoy Cruz. Después de eso, tuvo que esperar como cualquier chico del club a tener una segunda oportunidad. Y esa chance apareció.

Spiff en un superclásico.

Con la promoción de Joaquín Fleitas a primera de parte de Marcelo Gallardo, Escudero decidió subir de nuevo a reserva a Spiff, quien no desaprovechó sus minutos con la categoría: el pasado 12 de febrero debutó en la Reserva en el empate frente a Barracas Central y menos de una semana después anotó su primer gol. Aprovechó una mala salida de la defensa de Gimnasia de Mendoza y no se puso nervioso en el área para definir con un potente zurdazo.

Por su parte, Spiff ya consiguió tener su primer contacto con el fútbol internacional en 2025, cuando fue convocado por el seleccionado Sub 20 de Nigeria en vistas del Mundial de la categoría disputado en Chile. Si bien entrenó con las "Águilas Verdes" y viajó al país de orígen de su padre, no entró en el recorte final. Esto le permitiría aún ser convocado por Argentina, si elige representar este país.