La selección de Irán llega a Turquía para entrenar en medio de la incertidumbre sobre el Mundial

La selección de Irán llega a Turquía antes de su viaje a Estados Unidos para la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el aeropuerto de Antalya, Turquía.

Por Ece Toksabay y ​Mert Ozkan

ANTALYA, Turquía, 18 mayo (Reuters) - La selección nacional de fútbol de Irán aterrizó el lunes en Turquía para ‌realizar una concentración de entrenamiento ‌antes de su viaje previsto a Estados Unidos para disputar el Mundial, aunque sigue habiendo incertidumbre sobre la participación del equipo tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero.

El secretario general de la FIFA, Mattias Grafstrom, declaró a Reuters el sábado que había mantenido ​una reunión constructiva ⁠y positiva con el presidente de la Federación Iraní de ‌Fútbol (FFIRI), Mehdi Taj, y expresó su confianza en ⁠la participación del país en el ⁠Mundial.

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Los jugadores y los directivos salieron del aeropuerto de Antalya vestidos con la equipación negra del equipo, muchos de ellos portando maletas ⁠negras, antes de dirigirse a los autobuses que les ​esperaban para viajar a su hotel en ‌la base de entrenamiento de la ‌cercana localidad turística de Belek, donde varias selecciones nacionales ⁠han realizado concentraciones en los últimos años.

Irán tiene previsto disputar sus tres partidos de la fase de grupos en Estados Unidos, pero la participación del equipo en el torneo, que ​se celebra ‌del 11 de junio al 19 de julio, ha estado en entredicho desde los ataques de Estados Unidos e Israel.

Las autoridades iraníes y la FIFA han afirmado que las solicitudes de visa estadounidense para el equipo ⁠se tramitarán en Turquía. La incertidumbre sobre los visados se avivó después de que a Taj, de la FFIRI, se le denegó la entrada a Canadá para asistir al Congreso de la FIFA en Vancouver este mes debido a sus vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

Estados Unidos y Canadá, que coorganizan el ‌Mundial junto con México, consideran al CGRI como una "entidad terrorista" y han dejado claro que no admitirán a personas vinculadas a esta fuerza militar de élite.

Irán había solicitado que sus partidos del Mundial se trasladaran a México, pero el presidente de la FIFA, Gianni ‌Infantino, insiste en que todos los partidos deben disputarse en los estadios previstos inicialmente.

La selección iraní tiene previsto trasladarse a su base ‌estadounidense en el ⁠Kino Sports Complex de Tucson, Arizona, a principios de junio. Irán tiene previsto comenzar su andadura en ​el Mundial contra Nueva Zelanda en Los Ángeles el 15 de junio. También se enfrentará a Bélgica y Egipto en el Grupo G.

(Escrito por Daren Butler; editado en español por Carlos Serrano)