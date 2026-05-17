Fondo Innova: cómo funciona la iniciativa de Formosa para financiar proyectos tecnológicos y científicos

El Gobierno de Formosa presentó este viernes una nueva herramienta de financiamiento destinada a impulsar el desarrollo tecnológico y la innovación en la provincia. Se trata del Fondo de Inversión Innova, una iniciativa promovida junto al Consejo Federal de Inversiones orientada a startups y empresas con proyectos de base científica y tecnológica.

La propuesta contempla inversiones bajo la modalidad de deuda condicionada, con financiamiento que oscilará entre 200 mil y 600 mil dólares para iniciativas con potencial de impacto productivo, tecnológico e innovador. El programa apunta a fortalecer emprendimientos vinculados a investigación, desarrollo y generación de nuevas soluciones tecnológicas.

La presentación se realizó en el salón de FONFIPRO y reunió a funcionarios provinciales, referentes del ecosistema tecnológico y emprendedores interesados en acceder a las nuevas líneas de financiamiento.

Una apuesta al desarrollo tecnológico local

Durante la presentación, el subsecretario de Desarrollo Económico, Horacio Cosenza, explicó que la convocatoria está dirigida específicamente a empresas tecnológicas y emprendimientos innovadores que trabajen sobre modelos vinculados al conocimiento científico y el desarrollo de nuevas soluciones.

El funcionario remarcó que el objetivo es fortalecer el ecosistema de innovación provincial y generar condiciones para que emprendimientos locales puedan escalar sus proyectos mediante financiamiento especializado. La iniciativa ya había sido anticipada días atrás durante una presentación encabezada en el Centro de Inclusión Digital Eva Perón por el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Ibáñez.

Acompañamiento técnico para startups

Por su parte, el secretario de Ciencia y Tecnología, Camilo Orrabalis, destacó la importancia del fondo al considerar que representa "una buena posibilidad" para impulsar proyectos con fuerte contenido científico y tecnológico. Además, explicó que desde la Secretaría se brindará asistencia técnica a los equipos interesados en acceder al financiamiento.

Según detalló, el acompañamiento incluirá apoyo organizativo, asistencia en ingeniería, desarrollo de prototipos y tareas vinculadas a innovación tecnológica, a través de áreas específicas e incubadoras dependientes del organismo provincial. "Tenemos profesionales capacitados para ayudar a quienes tengan el perfil necesario para ingresar a este fondo de inversión", señaló Orrabalis.

Jóvenes, innovación y economía del conocimiento

Las autoridades provinciales remarcaron que la convocatoria está orientada a startups y empresas donde el conocimiento científico, la investigación aplicada y la innovación tecnológica constituyan el eje central del proyecto. En ese sentido, Orrabalis valoró especialmente el potencial de los jóvenes formados en el Instituto Politécnico Formosa.

Consideró que los mismos cuentan con herramientas y capacidades para integrarse a este tipo de iniciativas vinculadas a la economía del conocimiento. Con esta propuesta, Formosa busca consolidar una agenda de innovación tecnológica orientada a fortalecer el desarrollo productivo local, promover nuevos emprendimientos y generar oportunidades vinculadas a la ciencia y la tecnología.