Participación, deporte y convivencia: el Gobierno de Formosa fortalece las Jornadas de Integración

La participación estudiantil gana protagonismo en las escuelas secundarias de Formosa a través de actividades recreativas y deportivas organizadas por los centros de estudiantes que integran la Federación de Centros de Estudiantes Secundarios (FeCES), una iniciativa que busca fortalecer la convivencia escolar, la integración y el sentido de pertenencia entre las juventudes formoseñas.

Las jornadas se desarrollan en polideportivos de distintas instituciones educativas y se transformaron en espacios de encuentro donde los estudiantes no solo comparten actividades deportivas, sino también experiencias de organización, participación democrática y construcción comunitaria.

Desde el ámbito educativo destacaron que estos espacios forman parte de una política pública impulsada en el marco del Modelo Formoseño, orientada a garantizar ámbitos de inclusión, participación y desarrollo integral para toda la comunidad educativa.

Los polideportivos como espacios de integración social

Más allá de la infraestructura, los polideportivos funcionan como puntos de encuentro para jóvenes de distintos barrios y escuelas, y promueven actividades que fortalecen la identidad institucional y el vínculo entre estudiantes. Las propuestas cuentan con el acompañamiento de áreas del Gobierno provincial, equipos directivos, docentes, familias y referentes institucionales, quienes colaboran en la organización y desarrollo de cada encuentro.

Uno de los aspectos que más resaltan desde las instituciones es el rol activo que asumen los centros de estudiantes en la planificación y ejecución de las actividades. Desde la EPES N° 95, el presidente del Centro de Estudiantes, Bautista Molina, sostuvo que estas jornadas "permiten crear sentido de pertenencia e identidad institucional", en comunicación con medios locales.

Además, remarcó que estos espacios promueven valores vinculados al compañerismo, el respeto y el trabajo en equipo, lo que genera ámbitos donde los jóvenes pueden expresarse y participar activamente dentro de la comunidad educativa. En la misma línea, Renso Castillo, representante de la EPES N° 73, señaló que los encuentros permiten que los centros de estudiantes se conviertan en verdaderos canales de representación juvenil.

“Escuchamos las propuestas de nuestros compañeros y tratamos de transformarlas en actividades concretas”, explicó al referirse a los encuentros intercolegiales organizados junto a la EPES N° 46.

Trabajo colaborativo entre instituciones

Nicole Chamorro, presidenta del centro de estudiantes de la EPES N° 46, subrayó la relevancia del trabajo articulado entre diversas escuelas y organizaciones estudiantiles como motor para fortalecer la participación juvenil y generar propuestas colaborativas. En este proceso, destacó que el acompañamiento constante de docentes, directivos y familias resulta fundamental para garantizar que las actividades se desarrollen en un marco de organización y compromiso compartido por toda la comunidad educativa.

Por otro lado, Thiago Coutiño resaltó la labor de la Coordinación de Organizaciones Estudiantiles Secundarias (COES), y señala que el respaldo institucional es determinante para el crecimiento de los jóvenes como futuros líderes sociales. Desde el ámbito educativo provincial, se remarcó que estos encuentros trascienden lo académico para consolidar a la escuela como un espacio de construcción ciudadana y participación democrática, donde el entusiasmo de los alumnos impulsa permanentemente nuevas iniciativas culturales, recreativas y deportivas en toda la provincia.