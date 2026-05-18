Mundial 2026: el truco para conseguir cuatro sobres gratis por día en el álbum virtual de Panini

Panini lanzó la app del álbum virtual.

La fiebre mundialista se intensificó en las últimas semanas con el lanzamiento del álbum de figuritas del Mundial 2026 de Panini, por lo que muchos coleccionistas ya comenzaron a comprar sobres y se encuentran en la búsqueda de intercambios y de conseguir el álbum físico. No obstante, al igual que en Qatar 2022, Panini lanzó también una versión digital del álbum, la cual está reducida en cantidad de jugadores, pero es completamente gratuita.

Bajo el nombre “FIFA Panini Collection”, la aplicación está disponible en las tiendas de Google y Apple para su descarga e instalación, de manera tal que los fans podrán tener su propio álbum sin gastar dinero, aunque existe una sección de micropagos opcional. Cada día, Panini ofrece dos sobres de cinco figuritas para que los usuarios puedan ir completando su álbum, aunque hay formas de ganar sobres extra.

Una de ellas es el uso de los códigos promocionales públicos, los cuales entregan hasta ocho sobres en total, aunque eso no cambia que solamente pueden abrirse cuatro por día. Ahora bien, hay otras maneras de adquirir sobres extras sin tener que recurrir a pagos o comprar los sobres físicos a la espera de tener la suerte de que incluyan el QR que puede usarse para recibir un sobre.

En primer lugar, una forma de adquirir un sobre más es a través de la sección “Escanear contenido”, lo cual brinda otras tres opciones para escanear: álbum o paquetes de figuritas, productos de Coca-Cola y las figuritas especiales de Coca-Cola. Con lo difícil que resulta conseguir las cromos de la marca de gaseosas, las dos mejores opciones son las dos primeras, algo que puede hacerse incluso escaneando una pantalla con una imagen.

Así, para el primer sobre, bastará con que la cámara apunte al álbum o a un sobre de figuritas físico, incluso si se trata solo del envoltorio. Por su parte, para el segundo, habrá que escanear un producto de Coca-Cola que tenga el logo de la Copa del Mundo. De esta manera, cada usuario podrá alcanzar cuatro sobres por día para cubrir el límite diario de abrir sobres y seguir llenando el álbum antes del inicio del Mundial 2026.

Así se ve el inicio de FIFA Panini Collection

Los códigos promocionales para el álbum virtual de Panini

ALBUMPANINI26.

ALLTHEFEELS.

COCACOLAFANS.

FIFA2026PLAY.

GIFTWC26PACK.

PANINICOLLECT.

PLAYWC26NOW.

COKEPANINI26.

Figuritas de la Selección Argentina

Para el álbum virtual del Mundial 2026, la página de la Selección Argentina cuenta con un total de 12 figuritas, siendo la especial la del escudo del conjunto albiceleste, mientras que en cuanto a jugadores aparecen los siguientes: