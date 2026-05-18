Elecciones presidenciales en Colombia 2026: uno por uno, ¿Quiénes son los candidatos?

Las elecciones de Colombia serán el domingo 31 de mayo y los ciudadanos podrán elegir su nuevo presidente y vicepresidente por el mandato hasta el 2030. Este año competirán 14 fórmulas presidenciales. Conocé uno por uno todos los candidatos.

Elecciones en Colombia 2026: estos son los candidatos a presidente

El candidato a la presidencia deberá obtener más del 50% de votos en la primera vuelta para acceder directamente al Poder Ejecutivo. Sin embargo, frente a las 14 fórmulas y una fuerte polarización, se cree que podría haber una segunda vuelta. El cronograma electoral establece que un eventual balotaje será el domingo 21 de junio.

Diferentes encuentas, según consignó Bloomberg, consideran que la elección será encabezada por Iván Cepeda, del Movimiento Político Pacto Histórico, detrás se colocarían Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria, o Paloma Valencia del partido Centro Democrático.

En las encuestas lideran Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia

Uno por uno, estos son todos los candidatos presidenciales y sus vicepresidentes:

Pacto Histórico: Iván Cepeda y Aida Quilcué

El senador Iván Cepeda Castro se posiciona como el favorito en las encuestas. Se presentará a las elecciones acompañado por la senadora indígena Aida Quilcué. La dupla cuenta con el apoyo del presidente Gustavo Petro, de organizaciones campesinas y de los pueblos indígenas. La coalición de izquierda Pacto Histórico ya se impuso en las elecciones al Congreso con 4,4 millones de sufragios, lo que le valió 25 sillas en el Senado y una representación regional que totaliza 39 escaños en la Cámara.

Salvación Nacional: Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo

El abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella, que aparece segundo en los sondeos, se presenta junto al economista José Manuel Restrepo. De la Espriella apunta a acaparar el grueso del electorado conservador y de extrema derecha para disputar el balotaje frente a Cepeda. La incorporación de Restrepo —con una sólida hoja de vida académica— busca generar confianza en los sectores productivos y tender puentes con el empresariado. En las legistlativas, "El Tigre", como prefiere que lo identifiquen, impulsó al Salvación Nacional de 31.000 a 706.000 votos al Senado, donde ahora el partido tendrá con 4 escaños.

Centro Democrático y Nuevo Liberalismo: Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo

La ganadora de la gran consulta por Colombia, Paloma Valencia, será la carta del uribismo para competir por la Casa de Nariño. Con el espaldarazo de su colectividad, el Centro Democrático, y del expresidente Álvaro Uribe, construyó una alianza que sorprendió a todos al sumar a Juan Daniel Oviedo. La fórmula, que en conjunto acumuló 4,2 millones de votos a nivel interno, buscará captar electores de centro que no se sienten representados y así llegar a la segunda vuelta para enfrentar a Cepeda y Quilcué.

Sergio Fajardo y Edna Bonilla, Dignidad y Compromiso

El exalcalde de Medellín Sergio Fajardo busca la presidencia acompañado de Edna Bonilla, quien ocupó la Secretaría de Educación de Bogotá. Fajardo busca captar a quienes rechazan tanto la continuidad del gobierno de Petro como el retorno del uribismo al poder. Aunque optó por mantenerse al margen de las consultas del 8 de marzo, la magra votación que obtuvo Claudia López en su propia consulta de centro le abre una ventana para disputar ese electorado.

Claudia López y Leonardo Huerta

La exalcaldesa de Bogotá Claudia López estará acompañada en la fórmula vicepresidencial el profesor universitario Leonardo Huerta, prácticamente desconocido en la escena políticas. Resulta difícil imaginar que esta dupla —que en conjunto sumó 618.000 votos en una consulta donde eran los únicos dos participantes— logre generar el entusiasmo suficiente para repuntar en la primera vuelta.

Las elecciones en Colombia serán el próximo 31 de mayo

Luis Gilberto Murillo y Luz María Zapata

El excanciller y exembajador ante Estados Unidos Luis Gilberto Murillo eligió como compañera de fórmula a la politóloga Luz María Zapata. La candidata vicepresidencial fue durante varios años directora de Asocapitales, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, y estuvo vinculada sentimentalmente con el exvicepresidente Germán Vargas Lleras. A pesar de su amplio recorrido en la política colombiana, Murillo no logra despegar en las mediciones. Su candidatura está lejos de convertirse en una opción con posibilidades reales.

Partido Demócrata: Miguel Uribe Londoño y Luisa Fernanda Villegas

El experimentado político Miguel Uribe Londoño, padre del senador uribista Miguel Uribe Turbay, asesinado en el conflicto armado, se presentará con la economista y jurista Luisa Fernanda Villegas como vicepresidenta. Se trata de una administradora de empresas que se desempeñó como secretaria privada del candidato vicepresidencial José Manuel Restrepo durante su paso por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Su presencia en la contienda, busca captar el voto de derecha.

ASI: Mauricio Lizcano y Luis Carlos Reyes

El exministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del gobierno Petro, Mauricio Lizcano, aspira a llegar a la presidencia junto a Luis Carlos Reyes, quien ejerció como director de la Dian y ministro de Comercio en la misma administración. Lizcano y el apodado "Mr. taxes" —como se conoce a Reyes en redes sociales— no se encuentran entre los favoritos para alcanzar el poder.

En caso de haber segunda vuelta será el 21 de junio

Clara López y María Consuelo del Río, Esperanza Democrática

La experimentada senadora del Pacto Histórico Clara López mantiene su aspiración presidencial a pesar de no superar el 1% en ningún sondeo. Su fórmula a la vicepresidencia es María Consuelo del Río, abogada con trayectoria en la defensa de los derechos humanos. Muchos consideran la posibilidad de que decida retirarse de la carrera para sumar fuerzas a la campaña de su compañero de bancada Iván Cepeda.

Roy Barreras y Marta Lucía Zamora, La Fuerza y MAIS

El exsenador Roy Barreras tanteó a cuatro mujeres del periodismo y la política para integrar su fórmula; todas declinaron. Finalmente, confirmó que llegará a la boleta junto a la exfiscal general Marta Lucía Zamora.

Santiago Botero y Carlos Fernando Cuevas, firmas

El empresario antioqueño Santiago Botero, de extrema derecha, no abandona su empeño por llegar a la presidencia. Competirá junto al abogado Carlos Cuevas. Hace más de un año, cuando empezaron a circular los primeros nombres para la sucesión de Gustavo Petro, sus cifras en las encuestas lo posicionaban como una alternativa por fuera de la política tradicional. Sin embargo, propuestas como "darle balín" a los delincuentes fueron erosionando su imagen hasta llevarlo a un techo del 2% en intención de voto.

Sondra Macollins y Leonardo Karam Helo, firmas

La abogada y escritora Sondra Macollins Garvin presentó su candidatura presidencial por recolección de firmas. Poco conocida entre la ciudadanía, su experiencia política se reduce a una candidatura sin éxito a la Cámara de Representantes. La acompaña como fórmula vicepresidencial el abogado Leonardo Karam, especializado en temas de seguridad.