Tras el atentado con explosivos que dejó 20 muertos el domingo en el sur de Colombia, que fue atribuido a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la senadora y actual candidata a presidenta colombiana Paloma Valencia acusó al grupo guerrillero FARC de gestar de un plan de atentado contra su vida. Denunció amenazas "por distintos medios" hacia ella y afirmó que algunas personas pagaron "fortunas" para asesinarla. La postulante hizo además un duro descargo en sus redes sociales en el que prometió que, de llegar al Gobierno, se acabará en el país "la paz para los delincuentes".

Después de varios meses de una tensa previa electoral en Colombia, que incluyó el asesinato del candidato Miguel Turbay Uribe el año pasado, a poco más de un mes de la primera vuelta electoral la campaña electoral se pone al rojo vivo a partir de cruzadas verbales entre los principales aspirantes a la presidencia. El oficialista Iván Cepeda lidera la intención de voto con el 36% según la última encuesta hecha en abril por la consultora GAD3, que puso en segundo lugar al outsider Abelardo de la Espriella con el 21%, mientras que en el tercer puesto entraría Valencia con el 13%.

Con el fantasma de Turbay Uribe deambulando todavía y con el atentado del domingo pasado en el departamento de Cauca, al sur del país, Valencia afirmó que se vio obligada a denunciar un conjunto de amenazas en su contra, las cuales corresponderían al Frente 42 de las FARC, una rama activa de la organización guerrillera en el este del país. La candidata afirmó que los miembros de ese grupo "le pusieron precio a mi cabeza" y que "ya se pagaron 2 mil millones de pesos para asesinarme".

El mensaje de Valencia en sus redes sociales tras las presuntas amenazas

Mediante un posteo que hizo en su cuenta personal de X, la aspirante del Centro Democrático, el partido de la derecha tradicional colombiana, aseguró que ella no busca "victimizarse al apelar a la opinión pública". En tanto, agregó que más allá de estos hechos su intención es seguir con su actividad política y su campaña presidencial.

"Vengo a decirles a los colombianos que aquí tienen una mujer valiente y que yo voy a liderar la conquista de la seguridad para que Colombia pueda vivir sin miedo”, expresó, a lo que agregó: "No nos vamos a doblegar por los violentos. Los que tienen que estar asustados son ellos y no los colombianos en ningún rincón de Colombia".

Sobre el final de su mensaje, Valencia volvió a amenazar a sus presuntos agresores y les advirtió que con ella en el Gobierno "no estarán en tarimas ni en el Congreso, sino en la cárcel; conmigo se acaba la paz total".