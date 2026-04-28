Yacobitti le respondió a Capital Humano: "No se garantiza el derecho a la educación"

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, respondió este martes al Ministerio de Capital Humano, que a través de un comunicado había exigido a los rectores de las casas de altos estudios que informen "las medidas que tomaron" frente a los paros universitarios previstos para esta semana.

"Celebramos que por primera vez el Ministerio de 'Capital Humano' reconozca que en la Argentina no se está garantizando el derecho a la educación", comenzó Yacobitti, en un mensaje publicado a través de su cuenta de X.

Para el ex diputado, "ese reconocimiento expone una realidad aún más compleja: hoy están en riesgo derechos constitucionales fundamentales", cosa que "ocurre porque el Gobierno nacional no solo carece de un plan educativo claro y consistente, sino que además desfinancia y desarticula el sistema, llevando adelante una política educativa ilegal al incumplir la Ley de Financiamiento Universitario sancionada hace seis meses, aprobada por más de dos tercios de ambas cámaras y ratificada en dos instancias por la Justicia"

"La garantía del derecho a enseñar y aprender requiere, como condición indispensable, el financiamiento por parte del Estado nacional, tal como lo establece la normativa vigente", señaló, insistiendo en la decisión del gobierno de Javier Milei de no cumplir con la ley de Financiamiento Universitario.

Yacobitti afirmó que "las universidades siguen abiertas, sostenidas por el enorme esfuerzo de profesores, investigadores y no docentes" y "lo saben los 2 millones de estudiantes y toda la sociedad".

*No van a desviar el eje de la discusión con provocaciones. El próximo 12 de mayo vamos a ser miles en las calles, porque la universidad pública es un orgullo de toda la Argentina", cerró, en referencia a la Marcha Federal Universitaria que se hará el mes que viene.

El martes, a través de su cuenta de X, la cartera que comanda Pettovello afirmó que "se observa con extrema preocupación la suspensión total de la actividad académica que se registra en universidades a lo largo del país", por lo que se requirió a los rectores "que informen un plan de contingencia, una garantía de acceso que incluya a los docentes que no adhieran a la medida de fuerza y modalidades alternativas que permitan que los estudiantes recuperen el dictado de clases perdido, como herramientas virtuales o reprogramaciones, para que el alumno no pierda la regularidad ni mesas de examen.

El comunicado sostuvo que la situación "reviste especial gravedad, ya que los recursos presupuestarios nacionales se encuentran orientados al cumplimiento de los fines educativos de la normativa vigente impone". "El sostenimiento financiero por parte del Gobierno nacional exige, como condición necesaria, la operatividad del sistema y la protección irrestricta del derecho de enseñar y aprender", cerró.