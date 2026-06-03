El "super RIGI" y la "ley de Lobby" debutaron en las comisiones de Diputados, con críticas y dudas

Las comisiones de Diputados comenzaron el tratamiento de dos proyectos de La Libertad Avanza (LLA): el denominado "super RIGI" y el del Régimen de Transparencia y Publicidad de Gestión de Intereses, conocido como "ley de Lobby". El oficialismo ya da a entender que los textos enviados por el Ejecutivo pueden llegar a tener modificaciones.

Qué pasó con el "super RIGI"

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El debate del "super RIGI" se inició en las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria, Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, con la presencia como expositor del secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, y del secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne.

"Los proyectos que queremos que capture el Súper RIGI, hoy, no están en Argentina. Estamos compitiendo por proyectos con jurisdicciones de todo el mundo, por eso, tenemos que generar condiciones que hagan que Argentina esté en el tope de la lista", adelantó González.

A la hora de las preguntas a los funcionarios, el diputado del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) Eduardo Falcone cuestionó que los incentivos en materia de Impuesto a las Ganancias sean de un 15% para las empresas que adhieran al "super RIGI", cuando el RIGI original tiene al 20%, ya que "evidentemente se piden mayores inversiones"

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"Cuál es el criterio para que en el RIGI demos menos beneficios impositivos y en super RIGI damos más", se preguntó el diputado de Unión por la Patria Agustín Rossi, que luego preguntó si Peter Thiel, al que no nombró, "ha hecho lobby para que se sancione esta ley" ya que "beneficia a estos tecnoligarcas"

"El señor Palantir (por Thiel, en alusión al nombre de su empresa) ha insinuado la posibilidad de llevar algún emprendimiento productivo en la Argentina a partir de la sanción de este proyecto", preguntó el santafesino. Su par de Provincias Unidas, Martín Lousteau, acotó que "los data center y granjas de servidores no generan servicios globales, atienden a la generación de Inteligencia Artificial en todos lados del mundo".

Fuentes parlamentarias le indicaron a El Destape que la semana que viene se realizará una nueva reunión de expositores y que el oficialismo no descarta cambios en el proyecto.

El nuevo Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) establece la prioridad para las "nuevas actividades económicas", a las que define como "todo proyecto industrial, tecnológico o de prestaciones de servicios vinculadas a infraestructura tecnológica y digital estratégica, con impacto transformador en la estructura productiva nacional que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, no se desarrolle, produzca ni preste en el país, o cuyo grado de desarrollo resulte experimental o piloto, en los términos que establezca la reglamentación".

A cada VPU (Vehículo de Proyecto Único) se les otorga facilidades como "una alícuota del 15 % en el Impuesto a las Ganancias", "un régimen de amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura; la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal; una alícuota reducida del 3,5 % sobre dividendos y utilidades" y "una alícuota única del 10 % para las contribuciones patronales respecto de las nuevas relaciones laborales que se den de alta a partir de la Fecha de Adhesión".

Qué pasó con la "ley de Lobby"

El proyecto del Régimen de Transparencia y Publicidad de Gestión de Intereses se debatió en las comisiones de de Asuntos Constitucionales y Legislación General. En representación del Ejecutivo, asistió el director Nacional de Reforma Política del Ministerio del Interior, Diego Marías, que afirmó que “países como Estados Unidos, como la Comunidad Europea en su conjunto, Brasil, Chile, recientemente Perú, México y Canadá tienen sus leyes de lobby”.

El titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, anunció que el miércoles 14 continuará la ronda de expositores, de la que participarán a ONG´s y asociaciones de la sociedad civil. Fuentes parlamentarias no descartaron que este texto también pueda tener modificaciones. Voces del bloque del PRO señalaron a este medio que "lo están analizando" al proyecto, ya que "hay puntos que no cierran del todo".

Algunos diputados de la oposición anunciaron que presentarán dictámenes de minoría, entre ellos, Miguel Ángel Pichetto de Encuentro Federal. El ex candidato a vicepresidente desafió al oficialismo, señalando que este proyecto debería haberse presentado "antes incluso de haber iniciado un proceso de privatizaciones, de apertura y de desregulación”.

“Ustedes crean tipos penales propios, la pena es muy leve. Yo fijo una multa, pero también derivo los efectos y consecuencias de una mala tarea de lobby al Código Penal y a las figuras que pueden emerger del Código Penal, como el cohecho o la defraudación", planteó

Por su parte, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro exigió ir a un "régimen general simplificado, que sea preciso, que sea claro, que no habilite la simulación o la vía de escape, como muchas veces sucede en este tipo de discusiones".

"¿Cuánto nos hubiéramos ahorrado en lo que fue la causa y la estafa $LIBRA si hubiéramos tenido una regulación de ley de lobby o de gestión de intereses en la Argentina? ¿Cuánto nos hubiéramos ahorrado también en relación a otras causas?", sugirió.

En esa linea, pero desde el peronismo, el diputado de Unión por la Patria, Sebastián Galmarini señaló que el texto del oficialismo “parece ser una ley hecha a medida” que busca “regular los negocios que quiera hacer el gobierno”.

La "ley de Lobby" presentada por el oficialismo establece, entre otros puntos, la creación de un Registro Público de Gestores de Intereses, cuya autoridad de aplicación es el Poder Ejecutivo, "de acceso público, gratuito y digital, destinado a identificar a las personas humanas y jurídicas que realicen gestiones de intereses en el ámbito del Ejecutivo Nacional y del Poder Legislativo Nacional".