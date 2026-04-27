Presentan la revista De Frente al Futuro en la Feria del Libro

El próximo miércoles 29 de abril a las 17:30, el Frente Popular Patria y Futuro y el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) lanzarán la revista De Frente al Futuro en la sala Victoria Ocampo de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. El lanzamiento contará con la participación del ministro del Gobierno bonaerense Carlos Bianco, el intendente de Morón Lucas Ghi, y referentes del espacio como José Cruz Campagnoli y Elizabeth Gómez Alcorta.

La publicación surge como una apuesta del espacio vinculado al oficialismo bonaerense para impulsar el debate político e intelectual. Según sus impulsores, la revista propone analizar la historia reciente argentina desde una perspectiva que evite explicaciones simplistas y permita comprender las tensiones entre dominación y resistencia.

En ese marco, se plantea que la democracia en Argentina, desde la última dictadura hasta la actualidad, estuvo atravesada por límites estructurales, pero también por disputas que habilitaron experiencias populares. Esa doble dimensión es presentada como clave para pensar un proyecto de país con justicia social, soberanía y desarrollo.

El primer número de la revista reúne a dirigentes políticos, intelectuales y referentes sindicales. Entre ellos aparecen firmas como las de Hugo Yasky, Juan Carlos Monedero, Felisa Miceli y Carlos Raimundi. También participan autores como Diego Sztulwark, Sergio Wischñevsky y Virginia Bouvet, junto a otros nombres del ámbito académico y político.

El objetivo político detrás de la iniciativa

La revista forma parte de la estrategia del espacio Patria y Futuro, vinculado al Movimiento Derecho al Futuro, que busca instalar debates de fondo más allá de la coyuntura inmediata.

En ese sentido, la publicación apunta a contribuir a la construcción de un proyecto alternativo al que impulsa el gobierno de Javier Milei y sectores de la derecha argentina. La intención, según plantean sus impulsores, es generar herramientas de análisis que permitan pensar una reconstrucción política y económica del país.