Quini 6: resultados del domingo 26 de abril de 2026 y controlar boleta

Resultados del sorteo 3.368 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 26 de abril de 2026.

El sorteo 3.368 del Quini 6 se llevará a cabo este domingo 26 de abril en Argentina. El popular juego de azar organizado por la Lotería de Santa Fe tiene millones de pesos en premios y se transmite por la TV Pública. Los números ganadores en todas sus modalidades son publicados en vivo por El Destape.

Además de la modalidad original de Tradicional, se sortearán La Segunda, la Revancha, Siempre Sale y Premio Extra con sus respectivos premios. Para esta edición, el pozo acumulado es de $5.500 millones.

¿Qué números salieron en el Quini 6 de anoche?

Tradicional : Los números ganadores estarán disponibles después de las 21.15

: Los números ganadores estarán disponibles después de las 21.15 La Segunda: Los números ganadores estarán disponibles después de las 21.15

Los números ganadores estarán disponibles después de las 21.15 La Revancha : Los números ganadores estarán disponibles después de las 21.15

: Los números ganadores estarán disponibles después de las 21.15 Siempre Sale: Los números ganadores estarán disponibles después de las 21.15

Los números ganadores estarán disponibles después de las 21.15 Premio extra: Los números ganadores estarán disponibles después de las 21.15

El pozo acumulado es de $5.500 millones.

Qué días se sortea el Quini 6 y dónde verlo

Los sorteos se realizan los miércoles y los domingos a las 21.15 en la sede de Lotería de la provincia de Santa Fe. Y el monto del premio depende del pozo que se haya juntado a partir de un porcentaje de la recaudación.

Además de la TV Pública, podés seguir el sorteo por Telefe Santa Fe, Canal RTS para la Provincia de Santa Fe, Canal 9 (Paraná), AR12 y LT9 Radio Brigadier López y el canal de YouTube de la Lotería de la provincia de Santa Fe.

Cuánto cuesta el Quini 6