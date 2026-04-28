La Cámara de electrónico desmiente a Milei: las ventas online no compensan la baja en locales

El vocero y ex presidente de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), Gustavo Sambucetti, advirtió que el comercio electrónico debería "crecer varias veces" para poder "compensar" la caída de la venta física en los locales. Según datos oficiales, el comercio minorista registró una caída interanual en febrero de 2,1% y fue la novena baja consecutiva.

"En los grandes números, el comercio electrónico todavía no tiene la participación suficiente y debería crecer varías veces, cualquiera fuera la caída de la categoría, para compensar la caída en la venta física", dijo Sambucetti en diálogo con El Destape 1070.

Para el vocero de CACE, la venta en los supermercados y el comercio electrónico "son complementarios" y comparó el volumen de ventas entre ambas modalidades. "Nosotros vimos un crecimiento del comercio electrónico, durante el 2025 la facturación aumento un 55% alcanzando 34 milllones de millones de pesos", señaló, y luego remarcó: "Si lo comparamos con el negocio físico en su totalidad, ese número equivale al 6% del total".

En ese sentido, explicó que "en electro o indumentaria pude llegar al 20% y alimentos es entre el 3% y el 6%", y agregó que"las grandes compañías trabajan en el canal físico y electrónico en simultáneo". También consideró que "en los últimos años el comercio electrónico tuvo mejores números que los canales físicos" y que "el comercio electrónico este último año fue un aliado para vender en algunas categorías".

Los rubros con más ventas

Sobre el crecimiento de usuarios, indicó que “en 2025 hubo un 1.3 millones de nuevos compradores de comercio electrónico en el 2025 sumando un total de 25 millones de personas y también hay un crecimiento de la frecuencia en las compras. Un 25% compra al menos una vez por semana”, al tiempo que subrayó que “el consumidor fue cambiando su forma de comprar y las empresas tienen que acompañar ese cambio”.

Por otro lado, señaló que "cuanto más pequeña es una empresa, más participación tiene su venta online" y destacó que "en la venta online se están generando puestos de trabajo en la parte de logística y atención al cliente".

Además, sostuvo que "el comercio electrónico en Argentina es un comercio bastante desarrollado que creció muchísimo con las compras en el exterior". "La categoría número 1 de facturación es pasajes y turismo, pero después viene alimentos, bebidas y artículos de limpieza, una compra más cotidiana, de primera necesidad", detalló

El propio Indec informó recientemente que las ventas en shoppings registraron en febrero una baja interanual del 2,1%, acumulando así nueve caídas consecutivas. Además, retrocedieron un 1,1% frente a enero, lo que marcó la primera disminución significativa desde noviembre de 2024, luego de una leve caída del 0,1% en enero.