Comercios de Jujuy en estado crítico: "La crisis del 2001 no fue tan impactante"

El sector comercial de la provincia de Jujuy sufre las consecuencias de las medidas del gobernador Carlos Sadir y el presidente Javier Milei. La titular de la Cámara de Comercio y Servicios de Jujuy, Claudia Armatta, describió un escenario de extrema gravedad y aseguró que "la crisis del 2001 no fue tan impactante como la de ahora”.

La situación financiera de los comerciantes es límite debido a la nula capacidad de ahorro y la baja en el consumo masivo. “Nadie está ganando plata hoy en día. Todos estamos tratando de mantenernos”, explicó la referente del sector. Con los supermercados liderando la caída, los hogares ajustan cada vez más sus gastos frente a sueldos que no logran recomponerse

Armatta advirtió que la recesión actual superó cualquier registro previo en la provincia y que los hogares más golpeados destinan cada vez más ingresos a “transporte, luz o gas”. A este complejo panorama, se suma la falta de movimiento en los locales del microcentro jujeño. Según la empresaria, la principal dificultad radica en que “no entra gente a los negocios, no se vende”, lo que vuelve imposible alcanzar un punto de equilibrio.

Tras un 2025 marcado por la caída del consumo, la primera parte de este año agrava la situación: las ventas bajaron de manera notable y cada vez más comerciantes deben tomar la decisión de bajar las persianas de sus locales. “Muchos se están yendo a la informalidad, abren un showroom en sus casas y evitan pagar todo”, relató la representante de la Cámara en declaraciones para Somos Jujuy.

En medio del panorama desolador, señaló que incluso el proceso de cierre definitivo es inalcanzable para muchos propietarios debido a las deudas acumuladas. “Salir de la actividad es bastante difícil porque para poder salir tenés que tener plata para indemnizar a todos los empleados”, detalló.

Crisis comercial en Jujuy: buscan soluciones para hacerle frente al momento

Frente a este panorama, desde la Cámara mantuvieron reuniones con concejales para buscar alternativas que alivien la situación. “Hemos planteado la posibilidad de suspender o reducir algunas tasas municipales y también medidas que incentiven el consumo local. La recepción fue positiva y ahora esperamos respuestas concretas”, señaló el vicepresidente de la Cámara de Comercio y Servicios, Alejandro Bustamante.

No obstante, Bustamante advirtió que las soluciones de fondo exceden el ámbito local. “Lo que realmente necesitamos es que la gente recupere su poder adquisitivo y que las políticas económicas apunten a fortalecer el consumo interno. Porque en lo macro puede haber buenos números, pero en la micro la situación es cada vez peor”, apuntó.

En marzo de 2026, una familia tipo (cuatro integrantes) en Jujuy necesitó $1.396.662,66 para cubrir la Canasta Básica Total (CBT) y no ser considerada pobre, lo que reflejó un aumento del 5%. Para no caer en la indigencia (Canasta Básica Alimentaria - CBA), el mismo hogar necesitó $631.460.