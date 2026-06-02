Daniel James de Gales en acción con Gideon Mensah de Ghana

​Ghana igualó 1-1 con Gales el martes, en un partido amistoso de preparación ‌para el ‌equipo africano de cara al Mundial disputado en Cardiff en el que recibió el gol en los minutos de descuento.

Ghana prolongó así su racha sin victorias a seis encuentros, antes de la ​Copa del Mundo ⁠donde iniciará su camino en el Grupo ‌L ante Panamá.

El suplente Caleb ⁠Yirenkyi aprovechó un rebote ⁠en el poste para marcar a bocajarro en el minuto 66 y dar la ⁠ventaja a Ghana tras una vertiginosa ​carrera desde la línea de ‌medio campo de Ernest ‌Nuamah.

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Fue una de las escasas incursiones ⁠ofensivas de Ghana en un partido que dominó Gales, pero en el que no supo aprovechar sus ocasiones.

El ​equipo local, ‌que no clasificó al torneo, estuvo a punto de marcar en la primera parte, cuando Dan James vio cómo el portero de ⁠Ghana, Lawrence Ati-Zigi, despejaba con la palma de la mano un remate de cabeza a bocajarro y, minutos después, estrellaba el balón en el larguero.

Sin embargo, Lewis Koumas marcó de palomita a los tres minutos ‌del tiempo de descuento, cuando Ghana parecía encaminarse hacia una victoria que habría levantado la confianza del equipo antes de su partida hacia el torneo de este mes ‌en Canadá, México y Estados Unidos.

El primer partido de Ghana en el Mundial será ‌frente a ⁠Panamá en Toronto el 17 de junio, y luego chocará por ​el mismo grupo ante Croacia e Inglaterra.

(Escrito por Mark Gleeson en Ciudad del Cabo; edición en Español de Manuel Farías)