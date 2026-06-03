Orgullo nacional: un mecánico argentino inventó un dispositivo para asistir partos en Europa

Un mecánico argentino inventó un dispositivo para asistir partos en Europa: quién es Jorge Odón

El argentino Jorge Odón, mecánico de autos oriundo de la ciudad bonaerense de Lanús, creó un dispositivo que hoy se utiliza para asistir partos en Argentina y varias partes del mundo. Denominado OdonAssist, el artefacto reduce los riesgos en madres y recién nacidos al reemplazar los métodos como fórceps o la ventosa, y es considerado una de las grandes innovaciones en el área desde los años 50.

El invento, reconocido incluso por la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya fue probado en 48 partos en Argentina y hoy se utiliza en 40 hospitales de cinco países europeos, donde ya se usó en más de 300 nacimientos, de acuerdo a las autoridades sanitarias de Reino Unido.

Así funciona OdonAssist: el innovador dispositivo creado por un argentino

OdonAssist está compuesto por un tubo y una campana de plástico. El dispositivo se introduce en el canal de parto y se adapta a la cabeza del bebé. El mecanismo es bastante simple y efectivo: una vez posicionado, se infla de aire el instrumento que sujeta firmemente la cabeza del bebé y permite hacer una tracción controlada al mismo tiempo que los pujos de la madre.

Se trata de una manera de facilitar la extracción del bebé durante el parto, sin tener que recurrir a técnicas antiguas y peligrosas o pasar a una cesárea de urgencia. "En las pruebas realizadas en Argentina y ahora en Europa ningún bebé ha resultado lesionado", destacó Odón sobre su invento en diálogo con BBC.

Un avance histórico casi por "milagro"

La idea del invento nació en agosto de 2006 casi por casualidad y gracias al ingenio argentino. "Todo comenzó con un truco que un empleado de mi taller le estaba haciendo a otro y que consistía en tratar de sacar un corcho de dentro de una botella. Yo pensaba: 'la va a tener que romper'", comentó el creador.

Odón recordó que su empleado tomó una bolsa, la metió en la botella, la llenó de aire, tiró y sacó el corcho. "Me quedé impresionado con ese mecanismo de pinza de aire y de cinta transportadora", recordó.

Sin embargo, Odón reconoció que no sabe cómo asoció el simple truco del corcho con un parto. "Fue un milagro lo que me pasó, porque no tenía ningún problema con el embarazo de ningún familiar o conocido", aseguró.

El dispositivo se usa para asistir partos en todo el mundo (Foto: NHS NORTH BRISTOL TRUST/MNHI)

De todas formas, la idea estaba ahí: "Marcela, mirá, escuchá, esto puede servir para facilitar el parto", recordó sobre el momento en el que le contó a su esposa. Solo algunos días más tarde le presentó su idea a un médico junto a su socio, Carlos Modena, que es ingeniero de profesión. La creación era sólida y pasó al obstetra Mario Merialdi, quien para esa época era jefe del Departamento de Salud Reproductiva de la OMS.

En diálogo con BBC, Odón admitió que no siempre estuvo seguro de los beneficios de su creación. "Cuando uno inventa algo, piensa que está medio loco. ¿Cómo se me ocurrió a mí esto si ya existe hace muchos años? ¿Por qué no se le ocurrió a ningún médico?", apuntó.

Dos décadas después, el dispositivo está patentado y se utiliza para asistir partos a nivel mundial. Por su parte, el mecánico vendió su taller, se jubiló y ahora vive en Uruguay pensando en sus nuevos inventos. "El mecánico, el carpintero y el albañil… todos somos creativos", concluyó.