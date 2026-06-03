Florentino Pérez dice que Mourinho volverá a ser el DT del Real Madrid si gana las elecciones

José Mourinho volverá a entrenar al Real Madrid si Florentino Pérez gana las elecciones del club el domingo, confirmó el miércoles el actual presidente del club.
Pérez, que se enfrenta al empresario de energías renovables Enrique Riquelme en las primeras elecciones disputadas del club en 20 años, anunció sus planes de traer de vuelta al entrenador portugués que llevó al Madrid a una puntuación récord en LaLiga en 2012, pero que no ha conseguido ningún título de liga desde que dejó el conjunto blanco.
La medida se produce tras una decepcionante seguidilla a nivel local en la que el Barcelona se ha asegurado dos títulos de liga consecutivos.
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El Real Madrid, 15 veces ganador de la Liga de Campeones, también ha quedado eliminado de la máxima competición europea de clubes en cuartos de final en las dos últimas temporadas, y la ausencia de títulos importantes ha llevado a Pérez a convocar elecciones.
Con información de Reuters