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Florentino Pérez dice que Mourinho volverá a ser el DT del Real Madrid si gana las elecciones

03 de junio, 2026 | 17.55

José Mourinho volverá a entrenar al ‌Real Madrid ‌si Florentino Pérez gana las elecciones del club el domingo, confirmó el miércoles el actual presidente del club.

Pérez, que se ​enfrenta al ⁠empresario de energías renovables ‌Enrique Riquelme en ⁠las primeras elecciones ⁠disputadas del club en 20 años, anunció sus planes ⁠de traer de vuelta ​al entrenador portugués ‌que llevó al ‌Madrid a una puntuación ⁠récord en LaLiga en 2012, pero que no ha conseguido ningún ​título ‌de liga desde que dejó el conjunto blanco.

La medida se produce tras una decepcionante ⁠seguidilla a nivel local en la que el Barcelona se ha asegurado dos títulos de liga consecutivos.

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El Real Madrid, 15 veces ganador ‌de la Liga de Campeones, también ha quedado eliminado de la máxima competición europea de clubes en ‌cuartos de final en las dos últimas temporadas, y ‌la ausencia ⁠de títulos importantes ha llevado a ​Pérez a convocar elecciones.

Con información de Reuters

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