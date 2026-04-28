Cómo es el nuevo celular de gama media enfocado en gaming

En Argentina, su precio rondará los 1,3 millones de pesos.

El Infinix Note 60 Call of Duty: Mobile Edition apunta directo al público gamer que busca buen rendimiento sin saltar a la gama premium. Con procesador Snapdragon, pantalla de alta tasa de refresco y una batería pensada para largas sesiones de juego, este celular se presenta como una opción fuerte para quienes priorizan fluidez y autonomía sin romper el bolsillo. Su propuesta combina potencia y accesibilidad, con una alianza oficial junto a Call of Duty: Mobile como principal carta de presentación.

Uno de los puntos más destacados es que se trata del primer modelo de la marca en incorporar un chip Snapdragon en esta línea. El equipo monta un Snapdragon 7s Gen 4 con 8 GB de RAM, ampliables con memoria virtual desde el almacenamiento interno, pensado para sostener juegos exigentes y mantener un consumo energético más eficiente durante sesiones prolongadas. Esto lo convierte en una alternativa atractiva dentro de la gama media enfocada en gaming.

La pantalla también juega un papel clave: panel AMOLED 1.5K de 6,78 pulgadas, bordes delgados y tasa de refresco de 144 Hz, capaz de alcanzar hasta 120 FPS en juegos compatibles. A esto se suma una cámara de vapor interna llamada 3D Ice Core, diseñada para disipar el calor y evitar caídas de rendimiento por temperatura, algo que suele marcar la diferencia en celulares orientados al gaming.

Diseño premium, carga rápida y funciones extra

En diseño, el Infinix Note 60 suma una curiosidad poco habitual: una pantalla LED trasera llamada Matrix Display integrada junto al módulo de cámaras. Sirve para mostrar notificaciones, imágenes personalizadas e incluso pequeños juegos. Además, incluye protección Gorilla Glass 7i, resistencia IP64 contra polvo y salpicaduras, y una construcción de aluminio con terminación premium.

La batería también busca destacarse: 6000 mAh con carga rápida de 90W por cable y 30W inalámbrica. Además, incorpora sistema de bypass de carga, que permite alimentar el equipo directamente desde el cargador sin exigir la batería, reduciendo temperatura y desgaste. Según la marca, alcanza el 50% en 16 minutos y la carga completa en 41 minutos.

El Infinix Note 60 Call of Duty: Mobile Edition apunta directo al público gamer que busca buen rendimiento sin saltar a la gama premium.

En fotografía no es su prioridad principal, pero ofrece una cámara principal de 50 MP, acompañada por una lente gran angular de 8 MP, grabación en 4K a 30 fps y sonido estéreo ajustado junto a JBL. En Argentina, su precio rondará los 1,3 millones de pesos, posicionándose como una opción para gamers móviles que buscan potencia sin pagar lo que cuesta un flagship.